Германия, Бельгия и Испания – разочарования ЧМ-2022. Все могли сыграть успешнее

Уругвай и Дания тоже в списке порицаемых.
Испания
У Испании невероятно талантливая команда, усиленная ветеранами. С чемпионами АПЛ и Испании. Но под присмотром Энрике не обыграли Германию. Уступили приятной, но не элитной Японии. Морально проиграли марокканскому интернационалу до серии пенальти и квелых ударов. Если убрать привычную одержимость владением мячом, то остается 1 удар Испании в створ за 120 минут. Такой футбол никому в финале ЧМ не нужен. Да, тренер – интересный мужик. Хвала небесам, нашел душевное равновесие после личной трагедии, потери дочери. Но его версия «тики-таки» не сработала. Сравните с английской вариацией через Беллингема – агрессивной и голевой, чтобы понять разницу. Испания может кивать на миллиметры против Японии, на осторожность Марокко, но сами где были? Ожидали матч с португальцами, а получили разгром перепуганной поначалу команды ветеранов из Коста-Рики и три плохие игры. В этом загвоздка. Испанцы неправильно сыграли в трех матчах подряд с овертаймом. Ни разу не забили в серии пенальти, хотя Энрике отмечал, что подопечные на тренировках за год исполнили более тысячи пенальти после неудач с Россией и Италией в сериях ЧМ и Евро. Не помогло, надо тренироваться дальше.
Германия
Такая команда могла быть в полуфинале. Рисуем путь: второе место в группе отправляло в ту сторону сетки, где испанцы и португальцы. Пройти Марокко точно могли, а португальцев обыгрывали 2:4 год назад на Евро. Раз не реализовали потенциал, то работу Флика можно смело назвать провальной. Во-первых, немцы второй раз подряд не вышли в плей-офф. Впервые в истории, что позволило Линекеру в шутку изменить свою знаменитую фразу: «Выиграют всегда немцы… Если выходят из группы». Во-вторых, у Германии были реальные моменты – самые качественные по сумме xG на групповом этапе, банально не хватило реализации. Без крутого центрфорварда, без свежих центрбеков и последнего паса Мюллера не хватило голых усилий Мусиалы и Гнабри. Отдельной строкой идет акция с закрытыми ртами. Когда так делаешь, то надо обязательно побеждать, чтобы над тобой позже не насмехались. Футбол это точно политика, как и почти всё в жизни, и немцы в Катаре проиграли дважды – на поле и за его пределами.
Бельгия
Ушла эпоха, старший Азар завязал, его примеру последуют другие. Поскольку в Брюсселе и других городах Бельгии сердце европейской бюрократии, то не удивляет, что тамошние футбольные чиновники тоже принимают много запоздалых решений, как и их коллеги. Вильмотс и Мартинес не тренеры уровня поколения Азара, Де Брюйне и Куртуа, они слишком сильно уступают по классу своим футболистам. Понятно, что не все там суперзвезды, как Эден и Кевин, но рассказы, будто Канада и Марокко должны были играть симпатичнее, чем Бельгия, а хорваты якобы такие невероятные, что сразу претендовали на первое место – бред сивой кобылы. Такие теории сочиняют, уже зная о медлительности, безыдейности, сварливости и тактической однообразности команды Мартинеса. До начала турнира пророчили Бельгии проблемы в плей-офф из-за возраста, но если бы Лукаку, Де Брюйне и Азар показали личный максимум, то легко могли быть на месте Хорватии или Марокко – в четвертьфинале против Бразилии или Португалии.
Уругвай
Персональное разочарование. Странно, что после ухода на пенсию маэстро Табареса – 75-летний ветеран болеет и не мог придумать ничего нового пару лет, Уругвай смотрелся так вяло, как в Катаре. Появились классные футболисты – Вальверде, Оливейра и Бентанкур. Плюс непонятный пока Дарвин. Набрался опыта Хименес, разбегался в успешном «Фламенго» Де Арраскаэта. Оставались ветераны Кавани и Луис Суарес. Даже Муслере нашли замену – Рочета не юный голкипер, но добротный. Не является сборная Уругвая такой слабой, как ее игра в первых двух турах ЧМ. Словно собрали все худшее, что у них есть – прыжки в ноги, истерики и неумение сыграть от себя, чтобы вылететь сразу же. Результат знаем, победа над Ганой не помогла, ведь Южная Корея обыграла португальцев.
Дания
Поляки разочаровали, но о тренере Михневиче на родине невысокого мнения. Его Щесны высмеивал, рисуя базовую схему – «автобус». А Уэльса здесь не будет, ведь последнее место в группе заняла сборная, которая впервые с 1958-го года, когда юный Пеле гонялся за шведскими красавицами, попала на ЧМ. А вот Дания после душевого выступления на Евро-2020 надеялась выступить намного лучше. Представьте, что они просто сохранили футбол прошлогодний футбол. Такая агрессивная, физически крепкая и умная команда с нестарыми футболистами легко бы навязала реальную борьбу Аргентине в плей-офф. Вместо этого Эриксен, Шмейхель и молодые напарники не показали ничего, кроме борьбы. Умудрились занять последнее место в группе с Австралией и Тунисом.
Сербия
Португальцы показали, что со Швейцарией можно играть успешно. Камерун уступал Сербии в два мяча по ходу матча. Да, в случае с сербами проще поймать секундную радость, чем у поляков или валлийцев. Живкович дергался на правом фланге. Митрович боролся в центре нападения. Тадич и Милинкович-Савич время от времени напоминали, насколько хорошо понимают футбол. Но сербы не оставили цельного впечатления. Команда Камеруна была понятнее для себя и опаснее для соперников. А Сербия не обрела триумфальную улыбку, как у Буну. Обидно, ведь у славян крутой состав – и молодые на месте, и опытные не спеклись, как у бельгийцев. Но Влахович и компания решили, что минимум до Евро-2024 хороший футбол никому на крупном турнире не подарят. Понятно, что стандартная для сербов неудача на ЧМ не такая глобальная трагедия – как поражения немцев, бельгийцев и испанцев. Но расскажите это фанатам из Белграда, которые реагируют на футбол эмоциональнее, чем в Берлине и Мадриде.
Нет ничего ужасного в поражении в футболе, когда сделал все, что мог и умеешь. Но в списке только недосказанные команды, у которых были реальные шансы на плей-офф. Все, кроме испанцев, ими не воспользовались. Осталось узнать, кто лично вас разочаровал сильнее всего, ведь выбор солидный.
Вылет Испании это конец многих вещей..... и такой конец Испании на ЧМ, почти наверняка конец эры Луиса Энрике.... Конец стиля?...наверняка... Испания запуталась в своём обычном пасе. нельзя выиграть игру, не нанося удары по воротам. В футболе голы считаются, а не количество точных передач и время владения мячом. И пенальти конечно бездарно били, прям как япошки. Но тех мне жалко, а этих не особо.
Ну а так что, при всей моей симпатии к Энрике и сборной Испании, это заслуженный итог и результат! Катать вату на минимальных скоростях в такой важной стадии ЧМ это преступление против футбола и спорта в частности. Ну а то как бьют пенальти профессионалы Экстра класса, это вообще уму непостижимо! Всё закономерно! Такой футбол нам не нужен.....
Вылет Испании это конец многих вещей..... и такой конец Испании на ЧМ, почти наверняка конец эры Луиса Энрике.... Конец стиля?...наверняка... Испания запуталась в своём обычном пасе. нельзя выиграть игру, не нанося удары по воротам. В футболе голы считаются, а не количество точных передач и время владения мячом. И пенальти конечно бездарно били, прям как япошки. Но тех мне жалко, а этих не особо.
Ну а так что, при всей моей симпатии к Энрике и сборной Испании, это заслуженный итог и результат! Катать вату на минимальных скоростях в такой важной стадии ЧМ это преступление против футбола и спорта в частности. Ну а то как бьют пенальти профессионалы Экстра класса, это вообще уму непостижимо! Всё закономерно! Такой футбол нам не нужен.....
Вчера всем понравилась Португалия, вот таким мог быть чемпионат мира, без Мюллера, Крвховяка, Левандовски и прочих, они приехали попиариться и испортить жизнь своим командам.
Браво, Роналду, который дал дорогу молодым, ему всё в кайф, он на празднике футбола
Вчера всем понравилась Португалия, вот таким мог быть чемпионат мира, без Мюллера, Крвховяка, Левандовски и прочих, они приехали попиариться и испортить жизнь своим командам.
Браво, Роналду, который дал дорогу молодым, ему всё в кайф, он на празднике футбола