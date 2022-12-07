Германия, Бельгия и Испания – разочарования ЧМ-2022. Все могли сыграть успешнее

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вчера, 16:43

Уругвай и Дания тоже в списке порицаемых.

Испания

У Испании невероятно талантливая команда, усиленная ветеранами. С чемпионами АПЛ и Испании. Но под присмотром Энрике не обыграли Германию. Уступили приятной, но не элитной Японии. Морально проиграли марокканскому интернационалу до серии пенальти и квелых ударов. Если убрать привычную одержимость владением мячом, то остается 1 удар Испании в створ за 120 минут. Такой футбол никому в финале ЧМ не нужен. Да, тренер – интересный мужик. Хвала небесам, нашел душевное равновесие после личной трагедии, потери дочери. Но его версия «тики-таки» не сработала. Сравните с английской вариацией через Беллингема – агрессивной и голевой, чтобы понять разницу. Испания может кивать на миллиметры против Японии, на осторожность Марокко, но сами где были? Ожидали матч с португальцами, а получили разгром перепуганной поначалу команды ветеранов из Коста-Рики и три плохие игры. В этом загвоздка. Испанцы неправильно сыграли в трех матчах подряд с овертаймом. Ни разу не забили в серии пенальти, хотя Энрике отмечал, что подопечные на тренировках за год исполнили более тысячи пенальти после неудач с Россией и Италией в сериях ЧМ и Евро. Не помогло, надо тренироваться дальше.

Германия

Такая команда могла быть в полуфинале. Рисуем путь: второе место в группе отправляло в ту сторону сетки, где испанцы и португальцы. Пройти Марокко точно могли, а португальцев обыгрывали 2:4 год назад на Евро. Раз не реализовали потенциал, то работу Флика можно смело назвать провальной. Во-первых, немцы второй раз подряд не вышли в плей-офф. Впервые в истории, что позволило Линекеру в шутку изменить свою знаменитую фразу: «Выиграют всегда немцы… Если выходят из группы». Во-вторых, у Германии были реальные моменты – самые качественные по сумме xG на групповом этапе, банально не хватило реализации. Без крутого центрфорварда, без свежих центрбеков и последнего паса Мюллера не хватило голых усилий Мусиалы и Гнабри. Отдельной строкой идет акция с закрытыми ртами. Когда так делаешь, то надо обязательно побеждать, чтобы над тобой позже не насмехались. Футбол это точно политика, как и почти всё в жизни, и немцы в Катаре проиграли дважды – на поле и за его пределами.

Бельгия

Ушла эпоха, старший Азар завязал, его примеру последуют другие. Поскольку в Брюсселе и других городах Бельгии сердце европейской бюрократии, то не удивляет, что тамошние футбольные чиновники тоже принимают много запоздалых решений, как и их коллеги. Вильмотс и Мартинес не тренеры уровня поколения Азара, Де Брюйне и Куртуа, они слишком сильно уступают по классу своим футболистам. Понятно, что не все там суперзвезды, как Эден и Кевин, но рассказы, будто Канада и Марокко должны были играть симпатичнее, чем Бельгия, а хорваты якобы такие невероятные, что сразу претендовали на первое место – бред сивой кобылы. Такие теории сочиняют, уже зная о медлительности, безыдейности, сварливости и тактической однообразности команды Мартинеса. До начала турнира пророчили Бельгии проблемы в плей-офф из-за возраста, но если бы Лукаку, Де Брюйне и Азар показали личный максимум, то легко могли быть на месте Хорватии или Марокко – в четвертьфинале против Бразилии или Португалии.

Уругвай

Персональное разочарование. Странно, что после ухода на пенсию маэстро Табареса – 75-летний ветеран болеет и не мог придумать ничего нового пару лет, Уругвай смотрелся так вяло, как в Катаре. Появились классные футболисты – Вальверде, Оливейра и Бентанкур. Плюс непонятный пока Дарвин. Набрался опыта Хименес, разбегался в успешном «Фламенго» Де Арраскаэта. Оставались ветераны Кавани и Луис Суарес. Даже Муслере нашли замену – Рочета не юный голкипер, но добротный. Не является сборная Уругвая такой слабой, как ее игра в первых двух турах ЧМ . Словно собрали все худшее, что у них есть – прыжки в ноги, истерики и неумение сыграть от себя, чтобы вылететь сразу же. Результат знаем, победа над Ганой не помогла, ведь Южная Корея обыграла португальцев.

Дания

Поляки разочаровали, но о тренере Михневиче на родине невысокого мнения. Его Щесны высмеивал, рисуя базовую схему – «автобус». А Уэльса здесь не будет, ведь последнее место в группе заняла сборная, которая впервые с 1958-го года, когда юный Пеле гонялся за шведскими красавицами, попала на ЧМ . А вот Дания после душевого выступления на Евро-2020 надеялась выступить намного лучше. Представьте, что они просто сохранили футбол прошлогодний футбол. Такая агрессивная, физически крепкая и умная команда с нестарыми футболистами легко бы навязала реальную борьбу Аргентине в плей-офф. Вместо этого Эриксен, Шмейхель и молодые напарники не показали ничего, кроме борьбы. Умудрились занять последнее место в группе с Австралией и Тунисом.

Сербия

Португальцы показали, что со Швейцарией можно играть успешно. Камерун уступал Сербии в два мяча по ходу матча. Да, в случае с сербами проще поймать секундную радость, чем у поляков или валлийцев. Живкович дергался на правом фланге. Митрович боролся в центре нападения. Тадич и Милинкович-Савич время от времени напоминали, насколько хорошо понимают футбол. Но сербы не оставили цельного впечатления. Команда Камеруна была понятнее для себя и опаснее для соперников. А Сербия не обрела триумфальную улыбку, как у Буну. Обидно, ведь у славян крутой состав – и молодые на месте, и опытные не спеклись, как у бельгийцев. Но Влахович и компания решили, что минимум до Евро-2024 хороший футбол никому на крупном турнире не подарят. Понятно, что стандартная для сербов неудача на ЧМ не такая глобальная трагедия – как поражения немцев, бельгийцев и испанцев. Но расскажите это фанатам из Белграда, которые реагируют на футбол эмоциональнее, чем в Берлине и Мадриде.

Нет ничего ужасного в поражении в футболе, когда сделал все, что мог и умеешь. Но в списке только недосказанные команды, у которых были реальные шансы на плей-офф. Все, кроме испанцев, ими не воспользовались. Осталось узнать, кто лично вас разочаровал сильнее всего, ведь выбор солидный.