Собрали главных героев ЧМ-2022 прямо сейчас. Фернандеш, Гризманн и Щесны в мощном составе

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вчера, 10:57

Символическая сборная группового этапа с полноценным резервом.

Яркие 48 матчей турнира подарили много героев. Их больше, чем одиннадцать, конечно же, но в этом интерес, всегда можете внести свои коррективы. Выбрать другую тактику, переместить из запаса в основу достойных игроков. Команда героев позволяет по горячим следам оценить большую часть ЧМ -2022.

Голкиперы

Войцех Щесны (Польша) — спаситель

Без вариантов, хотя у Японии, Ганы, Австралии и США вратари тоже сыграли важную роль, где-то через сэйвы, где-то через хладнокровие, передавшееся обороне. Но им всем надо сотворить нечто невероятное, чтобы Щесны не стал лучшим голкипером ЧМ , не только группового раунда. Войцех дважды отражал пенальти (в одном случае сразу два удара подряд). В плей-офф вышли по разнице мячей – благодаря его усилиям. На счету поляка безумные 18 сэйвов, хотя оборона «Кадры» далеко не такая безалаберная, как у тех же сербов.

Альтернатива: Суичи Гонда (Япония).

Защитники

Ашраф Хакими (Марокко)

Напарник Мбаппе, Месси и Неймара давно доказал, что один из лучших латералей в мире. Иначе не попал бы на карандаш «Реалу» и ПСЖ . Конечно, в обороне в Катаре у Хакими была парочка ошибок, но его сборная первая в группе с хорватами и бельгийцами. Марокканцы не проиграли ни в одном поединке, на счету Ашрафа голевая передача, привычно точные пасы и солидные 4.3 перехвата за игру в среднем. Класс зашкаливает, всем бы такого крайнего защитника.

Альтернатива: Андрия Живкович (Сербия).

Калиду Кулибали (Сенегал) — капитан

Кулибали заслужил здесь место не меньше, чем другие, ведь его команда должна была доказать право на плей-офф в самой слабой, но непростой группе с голландцами и эквадорцами. Были ошибки в обороне команды Сиссе, локальные разочарования, но одновременно солидная игра Сенегала во главе с капитаном. Без Мане именно Кулибали забил важнейший гол, всюду успел. Почтили память Бубы Диопа, спустя двадцать долгих лет сенегальцы снова празднуют выход в плей-офф.

Альтернатива: Ромен Саисс (Марокко).

Йошко Гвардиол (Хорватия)

Интересно, почему хорвата прозвали «Пеп»? Странное прозвище, если знаете ответ – пишите в комментариях. Гвардиол теперь обойдется новым клубам в кучу денег. Говорит о «Реале», сообщал, что болеет за «Ливерпуль», но допускал трансфер в «Челси». Одним словом, идут торги. К рекламе присоединился Далич, назвав Гвардиола лучшим центрбеком мира. Вряд ли, но играет классно, особенно для 20-летнего. Также похвалим Магуайра, но его вклад в выход Англии не такой значимый, просто сам Харри собрался.

Альтернатива: Харри Магуайр (Англия).

Тео Эрнандес (Франция) — джокер

Сидел бы себе на лавочке без травмы брата. Тео не рассчитывал на успех, но полнокровно заменил Люка, Дешам доверился защитнику «Милана». Латераль «россонери», в отличие от брата, не может сыграть в центре обороны так же успешно, зато в атаку ходит с остервенением. Эрнандес создает моменты, у него два ассиста, а связка с Мбаппе будет оружием в плей-офф. Килиан уходит на фланг, а Тео занимает полуфланг.

Альтернатива: Жорди Альба (Испания).

Полузащитники

Каземиро (Бразилия) – профи

Бразильцы проиграли в последнем туре Камеруну в один мяч без основных игроков, а пока был Каземиро, то по воротам Алиссона не нанесли ни одного точного удара. Опорник пошутил на пресс-конференции, что его любимые напарники – Кроос и Модрич. Но в сборной, как и в МЮ , приходится играть с другими. Каземиро в Катаре успел забить важный мяч, привычно четко отработал с мячом и без него. Чувство, что успех бразильцев с сербами и швейцарцами был необратим, строилось и на игре Каземиро.

Альтернатива: Орельен Тчуамени (Франция).

Лионель Месси (Аргентина)

Помним, что смазал пенальти, но без его удара против Мексики сейчас бы плакала вся Аргентина. Месси набирал от игры к игре, Скалони нашел для Лионеля естественное место в составе с Альваресом и Фернандесом – правый полуфланг. В этой зоне обычно играет Де Брюйне в «Манчестер Сити». Месси, конечно, формально можно хоть в форварды записать, но сути не меняет – его три голевых действия сформировали разницу для Аргентины и отправили в плей-офф.

Альтернатива: Френки де Йонг (Нидерланды).

Бруну Фернандеш (Португалия) — диспетчер

До чемпионата говорили, что у Бруну проблемы в сборной. Их больше нет. Сантуш вписал плеймейкера тактически, Фернандеш понял, чего требует тренер, провел два поединка на высоком уровне. Одним из мемов чемпионата мира стала попытка Роналду и португальцев переписать гол Бруну на Криштиану. Чип внутри мяча показал, что форвард не трогал мяч после подачи напарника. У Фернандеша 2 гола и 2 ассиста в двух матчах. Великолепное начало турнира.

Альтернатива: Джамал Мусиала (Германия).

Нападающие

Антуан Гризманн (Франция) — ассистент

«Десятка» для схемы «4-3-1-2». Антуан роскошно сыграл. Хорошенько отдохнул – помните контрактные споры, которые заставляли Симеоне выпускать Гризманна лишь на замену. Также является патриотом Франции, ему нравится показывать максимум в ее составе. Представьте, что Кокорин, только намного выше классом, пашет на своей половине поля, играет свободного художника, вокруг него стоится игра. Вот это Гризманн на групповом этапе, создал 11 моментов. Жалеет лишь, что его гол отменили.

Альтернатива: Мохаммед Кудус (Гана).

Коди Гакпо (Нидерланды) – прорыв

Честно говоря, личного отношения к игре футболиста пока не сформировал. Три мяча забил также Рэшфорд, дважды вышедший на замену, сами по себе голы Коди не являются доказательством, что уже суперзвезда. Но если искать человека, который многое выиграет благодаря действиям на ЧМ в клубной карьере, то таковым станет Гакпо. Скауты боятся героев таких турниров – нередко подводили, но высокий техничный и ловкий форвард, забивший 3 мяча после 4 ударов, точно порадовал старину ван Гала.

Альтернатива: Винсент Абубакар (Камерун).

Килиан Мбаппе (Франция) – супервезда

Больше внимания к Месси и Роналду. Заслужили комплименты Фернандеш и Гризманн – возможно, лучшие игроки турнира к этому часу. Но Мбаппе в двух матчах показал превосходство над соперниками, и это не смог позволить себе любой другой футболист на турнире. Легкость, с которой Килиан убегал, обыгрывал и забивал, впечатлила. Сможет так в плей-офф – Франция далеко зайдет.

Альтернатива: Эннер Валенсия (Эквадор).

Главный тренер

Хадзимэ Мориясу (Япония)

На родине оценки тренерского уровня Мориясу прыгали примерно от «шарлатан» до «наш император». Отмечаем работу Саутгейта и Дешама с сильным материалом, выход Скалони из кризиса. Далич, наставники сборных Марокко и Сенегала – красавцы. Но Япония была в группе с Германией и Испанией, их ключевой соперник не смотрелся так плохо, как бельгийцы, но Хадзимэ нашел замены, тактику и слова, чтобы обыграть обоих фаворитов. Великолепная работа тренерского штаба.

Главный герой группового раунда. Войцех Щесны (Польша)

Непростой турнир, ни одна команда не вышла в плей-офф с тремя победами. А вот на личном уровне есть выступления, близкие к идеалу. Фернандеш классно выполнил установку – выход из группы, на что ему хватило двух матчей. Гризманн с Мбаппе быстро справились. А Щесны тащил в последнем туре, чтобы у его команды был шанс на выход в плей-офф. Если у кого-то наметилась легкая прогулка групповым раундом, то Войцех взял два пенальти и добавил почти полтора десятка сэйвов с игры. Польша – разочарование турнира, Щесны – его герой.