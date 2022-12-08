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РФС не будет менять лимит на легионеров

вчера, 13:38

В пресс-службе РФС сообщили, что не будут менять правила лимита на легионеров.

Между РФС и Минспортом действует соглашение о реализации комплекса мер по развитию футбола. Оно предусматривает в том числе регулярный анализ эффективности действующего лимита на легионеров. На последней встрече между руководителями министерства и РФС, состоявшейся в ноябре, стороны пришли к выводу о том, что оснований для пересмотра лимита в данный момент нет.

В сезоне-2022/23 клубы РПЛ могут вносить в заявку на игру до 13 иностранных футболистов. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 легионеров.

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Источник: tass.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
nubom
nubom
вчера в 17:56
"соглашение о реализации": ... пока в клубах, еще играют российские игроки ... "оснований для пересмотра лимита в данный момент нет"...
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 17:32
Сейчас не подходящее время его обсуждать, во всяком случае бессмысленно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 17:05
С учетом замен за игру может выпустить 8 (в старте) и 5 (на замену), т.е. как раз13, как по лимиту. Угадай с трех раз какой клуб спокойно выпустит за игру 13 легионеров?
протон
протон
вчера в 17:03
Руководство Зенита, подпрыгнуло от радости, выше Эйфелевой ьашни.
zim289
zim289
вчера в 16:59
А какая теперь разница?)
112910415
112910415
вчера в 16:39
то есть один очень успешный клуб не сможет выпустить враз 11 легионеров ?!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:12
наверное Уткин пустил "утку"
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:09
Своих российских нет, то пусть заморские мастера зарабатывают деньги в России
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:51
Менять шило на мыло не стали, эффект предсказуем ))))).
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:39
Смысла нет в том чтобы менять в такой ситуации
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