РФС не будет менять лимит на легионеров

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вчера, 13:38

В пресс-службе РФС сообщили, что не будут менять правила лимита на легионеров.

Между РФС и Минспортом действует соглашение о реализации комплекса мер по развитию футбола. Оно предусматривает в том числе регулярный анализ эффективности действующего лимита на легионеров. На последней встрече между руководителями министерства и РФС , состоявшейся в ноябре, стороны пришли к выводу о том, что оснований для пересмотра лимита в данный момент нет.