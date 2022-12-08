РФС не будет менять лимит на легионеров

В пресс-службе РФС сообщили, что не будут менять правила лимита на легионеров.
Между РФС и Минспортом действует соглашение о реализации комплекса мер по развитию футбола. Оно предусматривает в том числе регулярный анализ эффективности действующего лимита на легионеров. На последней встрече между руководителями министерства и РФС, состоявшейся в ноябре, стороны пришли к выводу о том, что оснований для пересмотра лимита в данный момент нет.
В сезоне-2022/23 клубы РПЛ могут вносить в заявку на игру до 13 иностранных футболистов. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 легионеров.
https://www.youtube.com/watch?v=eKYEqQk3ja8&t=2s