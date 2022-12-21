«Крылья Советов» предлагают новый контракт одному из ключевых футболистов

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вчера, 20:56

«Крылья Советов» предложили полузащитнику новое соглашение.

Сообщается, что договор будет на улучшенных условиях. Действующее соглашение игрока с самарцами истекает летом 2025 года.

Ранее Пиняев отказался от перехода в московский клуб.