«Крылья Советов» предлагают новый контракт одному из ключевых футболистов

«Крылья Советов» предложили полузащитнику Сергею Пиняеву новое соглашение.
Сообщается, что договор будет на улучшенных условиях. Действующее соглашение игрока с самарцами истекает летом 2025 года.
Ранее Пиняев отказался от перехода в московский клуб.
В Локо чёрти-что творится: стабильности ни в руководстве, ни в тренерском составе нет. Может там через 2-3 месяца опять тренер поменяется и будет Пиняев сидеть на лавке или еще хуже - в дубле.
Уверен, что многие любители футбола желают Пиняеву продолжению прогресса и роста, которые он имеет именно в Крыльях.
В Локо чёрти-что творится: стабильности ни в руководстве, ни в тренерском составе нет. Может там через 2-3 месяца опять тренер поменяется и будет Пиняев сидеть на лавке или еще хуже - в дубле.
Уверен, что многие любители футбола желают Пиняеву продолжению прогресса и роста, которые он имеет именно в Крыльях.
По информации инсайдера Андрея Панкова, сегодня утром футболист заявил своему окружению, что не намерен подписывать контракт с московским клубом.
По информации инсайдера Андрея Панкова, сегодня утром футболист заявил своему окружению, что не намерен подписывать контракт с московским клубом.