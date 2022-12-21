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«Крылья Советов» предлагают новый контракт одному из ключевых футболистов

вчера, 20:56

«Крылья Советов» предложили полузащитнику Сергею Пиняеву новое соглашение.

Сообщается, что договор будет на улучшенных условиях. Действующее соглашение игрока с самарцами истекает летом 2025 года.

Ранее Пиняев отказался от перехода в московский клуб.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:04
Надеюсь, парень останется. Крылья - отличная ситуация для него на этом этапе. Тренер помогает, поддерживает и знает как делать так, чтобы Пиняев окреп, как основной игрок команды РПЛ.

В Локо чёрти-что творится: стабильности ни в руководстве, ни в тренерском составе нет. Может там через 2-3 месяца опять тренер поменяется и будет Пиняев сидеть на лавке или еще хуже - в дубле.
Уверен, что многие любители футбола желают Пиняеву продолжению прогресса и роста, которые он имеет именно в Крыльях.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 22:47
Пиняев правильно, что послал московский клуб. Гыгыгы
dok66
dok66
вчера в 22:32
Кто-то "продал" Пиняева в Локомотив , а он этого не хотел . И закрутилось ... Опять впереди паровоза .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:41
Все правильно парень делает или его окружение делает. Бакай видимо ему пример...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:31
Едва ли он с учетом возраста все решает сам. Все таки родители у него серьезные люди, да и наставник Осинькин мудрый человек. От неразумных шагов предостерегут!
Koba8888
Koba8888
вчера в 21:30
Пиняев понимает просто, что "тише едешь - дальше будешь". У него все впереди, и разменивать гарантированное место в основе на деньги, очевидно не стоит. У парня есть голова на плечах, огромная удача, что его окружают правильные люди на всем его жизненном пути.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:27, ред.
Не надо спешить и в Крылышках пока неплохо.
2nrck47aaepm
2nrck47aaepm ответ Любoмир (раскрыть)
вчера в 21:22
Вероятно скоро будет решение
cska1948
cska1948 ответ Любoмир (раскрыть)
вчера в 21:04
Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев сомневается в переходе в «Локомотив».

По информации инсайдера Андрея Панкова, сегодня утром футболист заявил своему окружению, что не намерен подписывать контракт с московским клубом.
Любoмир
Любoмир
вчера в 20:57
Ничего не понятно с Пиняевым... то продали, то не продали... нужно официальное заявление клуба
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