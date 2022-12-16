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Вилков: «Отработал бы ретро-матч „Спартака“ и „Реала“»

вчера, 11:43

Бывший арбитр ФИФА Михаил Вилков заявил, что отработал бы ретро-матч между «Спартаком» и «Реалом» даже в качестве бокового арбитра.

Ранее появилась информация о том, что планируется провести ретро-матч между «красно-белыми» и мадридским «Реалом». Игра должна состояться в июне 2023 года в Москве.

Любое ретро-событие – хорошее мероприятие для всего футбола. Я уже участвовал в Кубке Легенд в качестве арбитра, уже завершившего карьеру. И с большим удовольствием поучаствую в любых подобных мероприятиях. По мнению Заремы Салиховой и Леонида Федуна, у меня был негатив к «Спартаку». Но сейчас нет ни её, ни его. И это лишь их мнение.

Матч выставочный. Поэтому я не вижу никаких препятствий, чтобы на нём отработать. Могу и с флагом поработать, вспомнить молодость. Смог бы отбегать главным судьёй? Если до лета, конечно. Я с 9-го января начинаю готовиться к сезону. Уже к весне буду в хорошей форме.

Конечно, к зиме у любого арбитра животик подрастает, жирок, увеличивается масса тела. Но 9-го января, после праздников, а, может быть, и раньше, выйду на беговую дорожку и буду набирать форму к ретро-матчу.

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 19:33
Готовьте бабки
makkie
makkie
вчера в 13:36
Не дай Бог!
Пузатый коррупционер должен как можно дальше от нашего футбола находиться. А уж доверять ему выставочные матчи - себя не уважать. По привычке будет снова подсвистывать сопернику Спартака.
Asper
Asper
вчера в 12:59
Чтобы стать судьёй продажной ретро-козлом?)))
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:23
Ещё на воде вилами писано будет ли этот матч,
а уже стали появляться судилы. желающие урвать себе калым.
Вилков, Федотов... Кто следующий?
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:07
Кто-то, где-то, "ляпнул" о возможности проведения этого матча а судьи уже в очередь предлагая обслуживание.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:46
Это из разряда практически несбыточного.
Гость
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