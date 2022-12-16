Вилков: «Отработал бы ретро-матч „Спартака“ и „Реала“»

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вчера, 11:43

Бывший арбитр ФИФА заявил, что отработал бы ретро-матч между «Спартаком» и «Реалом» даже в качестве бокового арбитра.

Ранее появилась информация о том, что планируется провести ретро-матч между «красно-белыми» и мадридским «Реалом». Игра должна состояться в июне 2023 года в Москве.