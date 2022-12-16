Вилков: «Отработал бы ретро-матч „Спартака“ и „Реала“»

Бывший арбитр ФИФА Михаил Вилков заявил, что отработал бы ретро-матч между «Спартаком» и «Реалом» даже в качестве бокового арбитра.
Ранее появилась информация о том, что планируется провести ретро-матч между «красно-белыми» и мадридским «Реалом». Игра должна состояться в июне 2023 года в Москве.
Любое ретро-событие – хорошее мероприятие для всего футбола. Я уже участвовал в Кубке Легенд в качестве арбитра, уже завершившего карьеру. И с большим удовольствием поучаствую в любых подобных мероприятиях. По мнению Заремы Салиховой и Леонида Федуна, у меня был негатив к «Спартаку». Но сейчас нет ни её, ни его. И это лишь их мнение.
Матч выставочный. Поэтому я не вижу никаких препятствий, чтобы на нём отработать. Могу и с флагом поработать, вспомнить молодость. Смог бы отбегать главным судьёй? Если до лета, конечно. Я с 9-го января начинаю готовиться к сезону. Уже к весне буду в хорошей форме.
Конечно, к зиме у любого арбитра животик подрастает, жирок, увеличивается масса тела. Но 9-го января, после праздников, а, может быть, и раньше, выйду на беговую дорожку и буду набирать форму к ретро-матчу.
Пузатый коррупционер должен как можно дальше от нашего футбола находиться. А уж доверять ему выставочные матчи - себя не уважать. По привычке будет снова подсвистывать сопернику Спартака.
Пузатый коррупционер должен как можно дальше от нашего футбола находиться. А уж доверять ему выставочные матчи - себя не уважать. По привычке будет снова подсвистывать сопернику Спартака.