Месси: «Рекорды это хорошо, но важен лишь успех команды»

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси в преддверии финала чемпионата мира в Катаре сказал, что успех Аргентины для него важнее рекордов:
Все это хорошо, но важен лишь командный успех, который стал бы самой прекрасной вещью из всех. Нам остался всего один шаг. Мы упорно боролись, а теперь отдадим все силы, чтобы на этот раз у нас все получилось.
Гол в ворота Хорватии (3:0) с пенальти в полуфинале мундиаля стал для Месси 11-м на чемпионатах мира. Нападающий побил рекорд по голам на чемпионатах мира среди аргентинцев – у Габриэля Батистуты 10 мячей.
Аргентинцы должны биться, потому что для многих из них это последний ЧМ, а для многих других - последняя возможность его выиграть, потому что состав то, в целом, не очень сильный. У Французов, все же, и на следующем ЧМ будет очень сильная команда, и прошлый ЧМ они забрали.
Аргентинцы должны биться, потому что для многих из них это последний ЧМ, а для многих других - последняя возможность его выиграть, потому что состав то, в целом, не очень сильный. У Французов, все же, и на следующем ЧМ будет очень сильная команда, и прошлый ЧМ они забрали.