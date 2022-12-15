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Месси: «Рекорды это хорошо, но важен лишь успех команды»

вчера, 18:32
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18.12.2022 в 18:00 Не начался

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси в преддверии финала чемпионата мира в Катаре сказал, что успех Аргентины для него важнее рекордов:

Все это хорошо, но важен лишь командный успех, который стал бы самой прекрасной вещью из всех. Нам остался всего один шаг. Мы упорно боролись, а теперь отдадим все силы, чтобы на этот раз у нас все получилось.

Гол в ворота Хорватии (3:0) с пенальти в полуфинале мундиаля стал для Месси 11-м на чемпионатах мира. Нападающий побил рекорд по голам на чемпионатах мира среди аргентинцев – у Габриэля Батистуты 10 мячей.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:01
Особо не топлю за Месси, но судья по комментами хэйтеров скорее всего желаю ему победы! если франция выиграет тоже особо не расстроюсь. Как нейтральный болельщик скажу: - Месси икона футбола такого игрока нам ближайшие лет 70-80 не стоит ожидать ! Но прежде всего команда на первом месте!
Аргентинцы должны биться, потому что для многих из них это последний ЧМ, а для многих других - последняя возможность его выиграть, потому что состав то, в целом, не очень сильный. У Французов, все же, и на следующем ЧМ будет очень сильная команда, и прошлый ЧМ они забрали.
salleeh
salleeh
вчера в 19:02, ред.
Не может быть человек эгоистом сегодня, а завтра начать самоотверженно переживать за команду. Футболисты стали хитрыми, говорят то, что от них хотят услышать или то что им напишут. Месси обыкновенный хам, иначе как объяснить его танцы перед Ван Галом или оскорбления в адрес Вегхорста. Вчера после матча Франции и Марокко приятно было наблюдать за игроками обеих команд, как они уважают друг друга, даже Мбапе утешал Хакими. А вся аргентинская сборная бегала и обезьянничала перед игроками сборной Голландии, защитник сборной Аргентины запустил мяч в скамейку запасных сб. Голландии. Такие поступки не только отталкивают от гнома но и в целом от футбола….
112910415
112910415
вчера в 18:57
вперёд, Аргентина !
drug01
drug01
вчера в 18:48
Да, для него сейчас важны не рекорды а самый долгожданный титул!!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:40
За такого человека, которому интересы команды выше, чем свои, нельзя не болеть. Рони пусть "плывет" к своим личным интересам).
7qxdwg63hp29
7qxdwg63hp29
вчера в 18:36
Хочется пожелать Лео удачи в главном матче его жизни.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 18:36
Удачи, Аргентина! Удачи, Лео!
Гость
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