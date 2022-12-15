Месси: «Рекорды это хорошо, но важен лишь успех команды»

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вчера, 18:32

Нападающий и капитан сборной Аргентины в преддверии финала чемпионата мира в Катаре сказал, что успех Аргентины для него важнее рекордов:

Все это хорошо, но важен лишь командный успех, который стал бы самой прекрасной вещью из всех. Нам остался всего один шаг. Мы упорно боролись, а теперь отдадим все силы, чтобы на этот раз у нас все получилось.

Гол в ворота Хорватии (3:0) с пенальти в полуфинале мундиаля стал для Месси 11-м на чемпионатах мира. Нападающий побил рекорд по голам на чемпионатах мира среди аргентинцев – у 10 мячей.