Аргентина изменила стартовый состав за час до финала чемпионата мира

1671372410

вчера, 17:06

Сборная Аргентины сделала изменение в стартовом составе за час до начала финала чемпионата мира против сборной Франции.

Изначально в старте аргентинцев должен был выйти , однако защитник получил травму на разминке перед началом встречи. Теперь место Акуньи в стартовом составе займёт .

Составы на финал теперь выглядят так:

Сборная Аргентины: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Ди Мария, Де Пауль, Э. Фернандес, МакАллистер, Месси, Альварес.

Сборная Франции: Льорис, Упамекано, Варан, Т. Эрнандес, Кунде, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе.