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Аргентина изменила стартовый состав за час до финала чемпионата мира

вчера, 17:06
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Сборная Аргентины сделала изменение в стартовом составе за час до начала финала чемпионата мира против сборной Франции.

Изначально в старте аргентинцев должен был выйти Маркос Акунья, однако защитник получил травму на разминке перед началом встречи. Теперь место Акуньи в стартовом составе займёт Николас Тальяфико.

Составы на финал теперь выглядят так:

Сборная Аргентины: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Ди Мария, Де Пауль, Э. Фернандес, МакАллистер, Месси, Альварес.

Сборная Франции: Льорис, Упамекано, Варан, Т. Эрнандес, Кунде, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:16
Досадная травма.
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:59
У Аргентины состав по моложе у Франции по опытнее
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:45
Успехов и победы сборной Франции!!!
Deville
Deville
вчера в 17:35
даже по именам франция выглядит мощнее, у аргентины ди мария и месси только топы.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:30
Это тактика штаба команды ..
su6v36mvtqb5
su6v36mvtqb5
вчера в 17:20
Кто пригласил Талалаева комментировать матч? Большая ошибка!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:16
А вот это интересно и любопытно, после матча ещё об этом поговорим.
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