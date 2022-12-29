Лантратов сменит свой игровой номер после перехода в «Локомотив»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов близок к переходу в «Локомотив».
По данным источника, голкипер уже определился с игровым номером в московском клубе. Лантратов будет выступать под 24-м номером.
Напомним, что в «Химкам» вратарь играет под 22-м номером.
Ну а так что, я как то уже про него писал, дыра реальная. Да, здоровый. Вводит мяч, что ногой, что рукой очень далеко. Лучший. В детской школе рассказали, при выходах один на один, опускайся на колени перед напом и разводи в стороны руки. Иногда в него и попадают. Все! На выходе не играет. Что летит не в него ,пропускает....Нужен ли такой паровозикам????
Пи.Си. Прикольно будет: вылетят в перДив с Пиняевым, Лантратовым , Глушенковым и Самошниковым.....
Ну а так что, я как то уже про него писал, дыра реальная. Да, здоровый. Вводит мяч, что ногой, что рукой очень далеко. Лучший. В детской школе рассказали, при выходах один на один, опускайся на колени перед напом и разводи в стороны руки. Иногда в него и попадают. Все! На выходе не играет. Что летит не в него ,пропускает....Нужен ли такой паровозикам????
Пи.Си. Прикольно будет: вылетят в перДив с Пиняевым, Лантратовым , Глушенковым и Самошниковым.....