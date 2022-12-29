Лантратов сменит свой игровой номер после перехода в «Локомотив»

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вчера, 17:39

Вратарь «Химок» близок к переходу в «Локомотив».

По данным источника, голкипер уже определился с игровым номером в московском клубе. Лантратов будет выступать под 24-м номером.

Напомним, что в «Химкам» вратарь играет под 22-м номером.