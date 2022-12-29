Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольная модаРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Лантратов сменит свой игровой номер после перехода в «Локомотив»

вчера, 17:39

Вратарь «Химок» Илья Лантратов близок к переходу в «Локомотив».

По данным источника, голкипер уже определился с игровым номером в московском клубе. Лантратов будет выступать под 24-м номером.

Напомним, что в «Химкам» вратарь играет под 22-м номером.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гризманн покрасил волосы в розовый цвет перед матчем с «Эльче»
Сегодня, 00:36 Фото
Ещё один клуб представил игровую форму с татуировками болельщиков
Вчера, 18:14 Фото
«Брентфорд» представил форму с татуировками фанатов клуба
27 декабря Фото
Холанд опубликовал фото в костюме с сердечками, поздравив всех с Рождеством
24 декабря Фото
Ди Мария сделал татуировку в честь победы на чемпионате мира
24 декабря Фото
Ла Лига выложила ролик, где ожившие детские фото игроков поют песню
23 декабря Видео
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:57
У паровозов паника! Хватай мешки-вокзал отходит! Скупают всех, кого только могут. Довыпендривались. А ведь Ю.П. первым озвучил " точечную селекцию"....

Ну а так что, я как то уже про него писал, дыра реальная. Да, здоровый. Вводит мяч, что ногой, что рукой очень далеко. Лучший. В детской школе рассказали, при выходах один на один, опускайся на колени перед напом и разводи в стороны руки. Иногда в него и попадают. Все! На выходе не играет. Что летит не в него ,пропускает....Нужен ли такой паровозикам????

Пи.Си. Прикольно будет: вылетят в перДив с Пиняевым, Лантратовым , Глушенковым и Самошниковым.....
ДСА
ДСА
вчера в 17:44
Смена номера нне самая большая проблема.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 