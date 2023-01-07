«Реал» и «Барселона» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании

В Испании состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны.
Были сформированы следующие пары:
«Сеута» — «Барселона»
«Леванте» — «Атлетико»
«Спортинг» — «Валенсия»
«Алавес» — «Севилья»
«Бетис» — «Осасуна»
«Вильярреал» — «Реал»
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»
«Атлетик» — «Эспаньол»
Матчи пройдут 17-19 января.
Думаю попадание в 1/8 это очень громкая сенсация.
А вот «Реал» будет намного сложней. Да «Реал» вроде бы фаворит априори, но тут как мне кажется шансы равны.
В последних 10 очных поединках «Реал» выиграл всего в трёх играх причём минимально и дома (2:1, 2:1, 3:2). «Вильярреал» выиграл одну игру, но зато на выезде (0:1). Ещё 6 встреч заканчивались в ничью (2:2, 2:2, 2:2, 1:1, 0:0, 0:0).
Так, что ожидается упорное противостояние, тем более «Вильярреал» будет играть дома.
Думаю попадание в 1/8 это очень громкая сенсация.
А вот «Реал» будет намного сложней. Да «Реал» вроде бы фаворит априори, но тут как мне кажется шансы равны.
В последних 10 очных поединках «Реал» выиграл всего в трёх играх причём минимально и дома (2:1, 2:1, 3:2). «Вильярреал» выиграл одну игру, но зато на выезде (0:1). Ещё 6 встреч заканчивались в ничью (2:2, 2:2, 2:2, 1:1, 0:0, 0:0).
Так, что ожидается упорное противостояние, тем более «Вильярреал» будет играть дома.