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«Реал» и «Барселона» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании

сегодня, 15:35

В Испании состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны.

Были сформированы следующие пары:

«Сеута» — «Барселона»

«Леванте» — «Атлетико»

«Спортинг» — «Валенсия»

«Алавес» — «Севилья»

«Бетис» — «Осасуна»

«Вильярреал» — «Реал»

«Реал Сосьедад» — «Мальорка»

«Атлетик» — «Эспаньол»

Матчи пройдут 17-19 января.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:07
Реалу придется ставить основной состав.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:08
Однавосьмая пока прогулка
амурец
амурец
сегодня в 16:33
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 16:28
    Барсе конечно очень сильно повезло. «Сеута» представляет четвёртый по значимости дивизион в системе футбольных лиг Испании после Примеры, Сегунды и Первого дивизиона RFEF.
    Думаю попадание в 1/8 это очень громкая сенсация.

    А вот «Реал» будет намного сложней. Да «Реал» вроде бы фаворит априори, но тут как мне кажется шансы равны.
    В последних 10 очных поединках «Реал» выиграл всего в трёх играх причём минимально и дома (2:1, 2:1, 3:2). «Вильярреал» выиграл одну игру, но зато на выезде (0:1). Ещё 6 встреч заканчивались в ничью (2:2, 2:2, 2:2, 1:1, 0:0, 0:0).
    Так, что ожидается упорное противостояние, тем более «Вильярреал» будет играть дома.
    Миша Волк
    Миша Волк
    сегодня в 16:03
    Соперниками Реала и Барселоны по кубку Испании стали Барселона и Реал...
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 15:44
    И у Реала и у Барселоны соперник вполне проходимые. Хотя в кубках всё может быть.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 15:41
    Ничего опасного для лидеров .))
    Гость
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