«Реал» и «Барселона» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании

Роналду хотел уйти достойно. Полмиллиарда долларов от шейхов всё изменили Криштиану в лиге, которая никому не нужна.

Фанат набил на лицо огромную татуировку в честь Месси и пожалел об этом. Есть и ещё один подобный случай Безумство ради минуты славы.