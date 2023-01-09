Игроки «Атлетико» и «Барселоны» могут быть дисквалифицированы на 12 матчей

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вчера, 09:41

Защитник «Атлетико» и нападающий «Барселоны» могут получить длительную дисквалификацию после матча 16-го тура Ла Лиги, сообщил Sport.es.

Футболисты упали на газон в результате единоборства, после чего между ними произошла потасовка. Арбитр показал игрокам по красной карточке. Рассматривать эпизод будет судейская комиссия. Если она оценит произошедшее как нападение, то Савич и Торрес могут быть отстранены на срок от 4 до 12 матчей. Отмечается, что столь суровое наказание маловероятно.