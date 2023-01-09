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Игроки «Атлетико» и «Барселоны» могут быть дисквалифицированы на 12 матчей

вчера, 09:41
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Защитник «Атлетико» Стефан Савич и нападающий «Барселоны» Ферран Торрес могут получить длительную дисквалификацию после матча 16-го тура Ла Лиги, сообщил Sport.es.

Футболисты упали на газон в результате единоборства, после чего между ними произошла потасовка. Арбитр показал игрокам по красной карточке. Рассматривать эпизод будет судейская комиссия. Если она оценит произошедшее как нападение, то Савич и Торрес могут быть отстранены на срок от 4 до 12 матчей. Отмечается, что столь суровое наказание маловероятно.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:59
Да ладно там ничего такого криминального не было, на 12 это жёстко.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:47
Главное что не симулировали, по-мужски поборолись.
3ton
3ton
вчера в 13:59
Удаления по делу .
Устрлили грекоримскую борьбу )))
Энвер Икрянов
Энвер Икрянов
вчера в 13:50
Атлетико очень грязная и мерзкая команда, а Савич вообще неуправляемый , вечно на всех кидается!!!
ОПС
ОПС
вчера в 12:50
Заступники наверняка найдутся, да сами , так сказать, раскаются. Так что долгой дисквалификации не будет.
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 11:42
Мне интересно , если бы они 1 на 1 жестко стали рубиться (тай клинч, Фулл контакт) тогда что бы было? Сколько бы дали дискву?
lotsman
lotsman
вчера в 10:33
Если оценят как нападение, а разве бывает потасовка без нападения?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:29
Самое вероятное, условное наказание на 12 матчей плюс пропускают следующую игру.
simon_3d
simon_3d
вчера в 10:21
До чего же мерзкая команда этот Атлетико, любой центральный матч с их участием - и сразу десятки провокаций, карточек, грубых фолов и тд, в общем тотальный антифутбол. Собственно чего еще стоит ожидать от команды, которую тренирует Симеоне.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:56
Ну конечно накажут серьезно, ведь конфликт между ними включал элементы борьбы без правил!
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