Тульский «Арсенал» расстался с Кононовым

Руководитель тульского «Арсенала» объявил об отставке главного тренера команды .

Да, мы приняли решение расстаться с Олегом Кононовым. Он покидает тульский «Арсенал». Это обоюдное решение и обоюдное желание. Расстаемся, пожав друг другу руки. Имя нового главного тренера объявим в ближайшие дни. На сборе в Турции, который стартует 14 января, команда будет работать под руководством нового главного тренера.