Тульский «Арсенал» расстался с Кононовым

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев объявил об отставке главного тренера команды Олега Кононова.
Да, мы приняли решение расстаться с Олегом Кононовым. Он покидает тульский «Арсенал». Это обоюдное решение и обоюдное желание. Расстаемся, пожав друг другу руки. Имя нового главного тренера объявим в ближайшие дни. На сборе в Турции, который стартует 14 января, команда будет работать под руководством нового главного тренера.
Кононов тренировал «Арсенал» с лета 2022 года. Команда сейчас идет на 6-м месте в Первой лиге.
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