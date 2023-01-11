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Тульский «Арсенал» расстался с Кононовым

вчера, 19:16

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев объявил об отставке главного тренера команды Олега Кононова.

Да, мы приняли решение расстаться с Олегом Кононовым. Он покидает тульский «Арсенал». Это обоюдное решение и обоюдное желание. Расстаемся, пожав друг другу руки. Имя нового главного тренера объявим в ближайшие дни. На сборе в Турции, который стартует 14 января, команда будет работать под руководством нового главного тренера.

Кононов тренировал «Арсенал» с лета 2022 года. Команда сейчас идет на 6-м месте в Первой лиге.

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Все комментарии
minai
minai ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 23:47
Это всё мутит дважды ниспровергатор клубов в пердив - Ажоев, который довольно крепко впился в бюджет очередной жертвы.
Futurista
Futurista
вчера в 23:15
Сняли пиджачок....
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:16
Кононов слабый тренер, по-моему уже пора убедится
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:45
Это было предсказуемо. Вопрос к руководству, А зчем вообще его подписывали ?!!(
psku6fca5wb7
psku6fca5wb7
вчера в 20:40
Сколько он держался там, теперь новые тренеры получили РРО
pomor45
pomor45
вчера в 20:12
Вышел в тираж.
ДСА
ДСА
вчера в 20:09
Этот тренер очень любит понты колотить и корчить из себя профессионала, а как доходит до реальных результатов, так сразу находится куча внешних причин мешающих этому.
112910415
112910415
вчера в 19:55
Мостовой !
Выпускайте Мостового !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:46
Нашли время, когда менять тренера.
shlomo
shlomo
вчера в 19:35
Ну без работных у нас хватает, даже выбор есть
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:33
Круговорот овна в природе,очередной виток.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:29
Что ,"пиджак" и тут не потянул ? А сколько у нас таких тренеров как он ? .....Да все !!! Гы-гы .
Гость
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