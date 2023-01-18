Мойеса могут уволить из «Вест Хэма», если команда проиграет «Эвертону»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес может быть уволен, если команда проиграет предстоящий матч АПЛ, сообщает Telegraph Sport.
«Молотобойцы» встретятся с «Эвертоном» в рамках 21-го тура чемпионата. Шотландский специалист может заинтересовать руководство «ирисок». В ливерпульском клубе с симпатией относятся к Мойесу, также может сказаться успешный опыт тренера по спасению команд от вылета.
Надеюсь обе команды сохронят свои прописки в АПЛ по итогам сезона, а летом уже решится судьба Мойеса и Лэмпарда
Надеюсь обе команды сохронят свои прописки в АПЛ по итогам сезона, а летом уже решится судьба Мойеса и Лэмпарда
PS Скажу банальное - Мойес верим.
PS Скажу банальное - Мойес верим.