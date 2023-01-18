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Мойеса могут уволить из «Вест Хэма», если команда проиграет «Эвертону»

вчера, 22:08

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес может быть уволен, если команда проиграет предстоящий матч АПЛ, сообщает Telegraph Sport.

«Молотобойцы» встретятся с «Эвертоном» в рамках 21-го тура чемпионата. Шотландский специалист может заинтересовать руководство «ирисок». В ливерпульском клубе с симпатией относятся к Мойесу, также может сказаться успешный опыт тренера по спасению команд от вылета.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:27
В этом матче встречаются клубы, которые проводят громкую трансферную политику, но при этом практически всегда проваливаются. Кстати не удивлюсь, что в случае поражения Лэмпард от родной команды и его могут уволить. Так сказать на кону у обоих место в тренерском кресле.
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:44
Плотность в нижней части турнирной таблице такова, что пару побед к ряду может поднять команду со дна сразу на несколько строчек вверх. ВХЮ и Эвертон ведут очную борьбу за спасение и сохранения места в АПЛ, и если чесно, то нахождение и ВХЮ, и Эвертона в зоне вылета лично меня удивляет. Команды вроде как и не экономят на трансферах и постоянно усиливают свои составы, да и игру показывают не такую плохую(ну во всяком случаи молотобойцы точно не хуже многих), а резкльтаты в этом сезоне ужасные. Матч между ними будет как говорят в таких случаях за 6 очков, а ничья на руку конкурентам....
Надеюсь обе команды сохронят свои прописки в АПЛ по итогам сезона, а летом уже решится судьба Мойеса и Лэмпарда
DXTK
DXTK
вчера в 22:32
Я считаю Вест Хэм главным разочарованием этого сезона, поскольку два года подряд ВХ высоко метил, а Мойес будто обрел себя прежнего времен Эвертона, клуб играет в еврокубках в первой десятке. Сегодня я даже не знаю с одной стороны турнирная таблица вызывает опасение, однако неплохо идут дела в лиги конференции, в прошлом сезоне до полуфинала ЛЕ дошли.

PS Скажу банальное - Мойес верим.
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