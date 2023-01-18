Мойеса могут уволить из «Вест Хэма», если команда проиграет «Эвертону»

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вчера, 22:08

Главный тренер «Вест Хэма» может быть уволен, если команда проиграет предстоящий матч АПЛ , сообщает Telegraph Sport.

«Молотобойцы» встретятся с «Эвертоном» в рамках 21-го тура чемпионата. Шотландский специалист может заинтересовать руководство «ирисок». В ливерпульском клубе с симпатией относятся к Мойесу, также может сказаться успешный опыт тренера по спасению команд от вылета.