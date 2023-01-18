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Тухель готов работать в «Тоттенхэме»

вчера, 12:54

Бывший тренер «Челси» Томас Тухель готов возглавить «Тоттенхэм», если нынешний наставник команды Антонио Конте покинет клуб.

Контракт итальянца со «шпорами» рассчитан до лета 2023 года, текущие результаты коллектива не позволяют точно сказать, будет ли продлено соглашение с рулевым. На данный момент немец нигде не работает, переговоров ни с кем не ведет. Но он готов возглавить команду, которая действительно в нем заинтересована, Тухелю нравится Лондон. Он готов прийти в «Тоттенхэм», несмотря на теплые чувства по отношению к «Челси».

Помимо этого, сообщается, что Тухель учит испанский язык, поскольку возможная работа в Ла Лиге ему также интересна.

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Все комментарии
Таганский
Таганский
вчера в 16:33
Как ни грубо это прозвучит касаемо тренеров, но получается, ТТХ подбирает отработанный материал Челси..
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 14:34
Там дела ,у Конте и дут неплохо,немного напрячся и будет путевка в лч.!!!!!
DXTK
DXTK
вчера в 14:28
Моуриньо, Конте, теперь Тухель, что-то Тоттенхэм зачастил брать тренеров после Челси.
dikalot
dikalot
вчера в 14:18
Тухель пора тренировать сборную.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:36
Давай лучше в Ювентус !
drug01
drug01
вчера в 13:32
Интересный вариант, один клуб уже развалил
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