Тухель готов работать в «Тоттенхэме»

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вчера, 12:54

Бывший тренер «Челси» готов возглавить «Тоттенхэм», если нынешний наставник команды Антонио Конте покинет клуб.

Контракт итальянца со «шпорами» рассчитан до лета 2023 года, текущие результаты коллектива не позволяют точно сказать, будет ли продлено соглашение с рулевым. На данный момент немец нигде не работает, переговоров ни с кем не ведет. Но он готов возглавить команду, которая действительно в нем заинтересована, Тухелю нравится Лондон. Он готов прийти в «Тоттенхэм», несмотря на теплые чувства по отношению к «Челси».

Помимо этого, сообщается, что Тухель учит испанский язык, поскольку возможная работа в Ла Лиге ему также интересна.