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Почётный президент РФС считает, что УЕФА пойдёт на контакт с РФС

сегодня, 13:34

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящей встрече между представителями РФС и УЕФА, на которой планируется обсудить вопрос возвращения российских клубов и национальных команд к международным соревнованиям.

Об участниках встречи стало известно 20 января.

Я думаю, что рабочая группа в рабочем порядке не только создана, но и действует уже. Примером тому является поездка генерального секретаря РФС Максима Митрофанова и руководителя Премьер-Лиги Александра Алаева, это подтверждает, что рабочая группа начинает действовать. Другое дело, что официально она не была объявлена, может, и не будет, это не обязательное условие, главное, чтобы группа работала. И вот представители этой группы, руководители российского футбола выезжают на разговоры с УЕФА, так что рабочая группа в действии.

В УЕФА на контакт пойдут, Российский футбольный союз является членом УЕФА, конечно, пойдут на контакт. Чем больше контактов, тем будет более очевидно, что нужно делать поэтапно, можно говорить про дорожные карты, но то, что на таком высоком уровне идут контакты, уже хорошо. Это такая, своего рода, разведка, ведь мы получили мотивировочную часть отказа CAS по нашей апелляции клубов, почему и по какой причине клубы не допущены. Я думаю, что по этой теме и пойдёт разговор — если мы устраним те проблемы, которые привели к тому, что наши клубы изолированы, будем ли мы допущены.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 14:42
На контакт они пойдут. Они и не уходили от КОНТАКТА. Только вот результат этого контакта останется таким, какой он на данный момент.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
сегодня в 13:49
То есть на практике организовать эту группу не составляет труда. Менять что-то в её плане не планируется, эта группа вообще не часть конкурса, её существование в руках интересующихся в принятии участия в ней.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 13:49
Здравствуйте. Письмо прислали на прикреплённую к Вашему аккаунту почту. Приносим извинения за неудобства.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:45
Вячеслав Иванович неисправимый оптимист или .... Интересно каким образом он собрался решать проблемы которые привели к изоляции наших клубов. Или это его высказывание из серии "что бы помнили"...
Гость
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