Почётный президент РФС считает, что УЕФА пойдёт на контакт с РФС

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящей встрече между представителями РФС и УЕФА, на которой планируется обсудить вопрос возвращения российских клубов и национальных команд к международным соревнованиям.
Об участниках встречи стало известно 20 января.
Я думаю, что рабочая группа в рабочем порядке не только создана, но и действует уже. Примером тому является поездка генерального секретаря РФС Максима Митрофанова и руководителя Премьер-Лиги Александра Алаева, это подтверждает, что рабочая группа начинает действовать. Другое дело, что официально она не была объявлена, может, и не будет, это не обязательное условие, главное, чтобы группа работала. И вот представители этой группы, руководители российского футбола выезжают на разговоры с УЕФА, так что рабочая группа в действии.
В УЕФА на контакт пойдут, Российский футбольный союз является членом УЕФА, конечно, пойдут на контакт. Чем больше контактов, тем будет более очевидно, что нужно делать поэтапно, можно говорить про дорожные карты, но то, что на таком высоком уровне идут контакты, уже хорошо. Это такая, своего рода, разведка, ведь мы получили мотивировочную часть отказа CAS по нашей апелляции клубов, почему и по какой причине клубы не допущены. Я думаю, что по этой теме и пойдёт разговор — если мы устраним те проблемы, которые привели к тому, что наши клубы изолированы, будем ли мы допущены.