Почётный президент РФС считает, что УЕФА пойдёт на контакт с РФС

Почётный президент РФС высказался о предстоящей встрече между представителями РФС и УЕФА , на которой планируется обсудить вопрос возвращения российских клубов и национальных команд к международным соревнованиям.

Об участниках встречи стало известно 20 января.

Я думаю, что рабочая группа в рабочем порядке не только создана, но и действует уже. Примером тому является поездка генерального секретаря РФС Максима Митрофанова и руководителя Премьер-Лиги Александра Алаева, это подтверждает, что рабочая группа начинает действовать. Другое дело, что официально она не была объявлена, может, и не будет, это не обязательное условие, главное, чтобы группа работала. И вот представители этой группы, руководители российского футбола выезжают на разговоры с УЕФА , так что рабочая группа в действии.