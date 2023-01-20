Кавазашвили: «Сочувствую Дзюбе. Он сам не знает, что он хочет»

Экс-игрок сборной СССР поделился мнением о текущей ситуации в карьере экс-нападающего «Зенита» .

Сочувствую Дзюбе. Его выбор сегодня не определён. Он сам, к сожалению, не знает, что он хочет. Если бы он хотел играть в РПЛ или Первой лиге, давным-давно выбрал бы себе команду. Если бы хотел играть за рубежом – тоже рассматривал бы предложения.

Когда было предложение, он решал вопрос о стоимости контракта, но сейчас по его возрасту и показателям зарубежные клубы в финансовом плане не удовлетворят его притязания. Поэтому, раз не получается за рубежом, раз он отказывает российским командам, видимо, он решил заканчивать активно выступать. Значит будет заниматься другими делами. А какими – не могу представить, на что он способен.