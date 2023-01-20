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Кавазашвили: «Сочувствую Дзюбе. Он сам не знает, что он хочет»

сегодня, 21:09

Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о текущей ситуации в карьере экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Сочувствую Дзюбе. Его выбор сегодня не определён. Он сам, к сожалению, не знает, что он хочет. Если бы он хотел играть в РПЛ или Первой лиге, давным-давно выбрал бы себе команду. Если бы хотел играть за рубежом – тоже рассматривал бы предложения.

Когда было предложение, он решал вопрос о стоимости контракта, но сейчас по его возрасту и показателям зарубежные клубы в финансовом плане не удовлетворят его притязания. Поэтому, раз не получается за рубежом, раз он отказывает российским командам, видимо, он решил заканчивать активно выступать. Значит будет заниматься другими делами. А какими – не могу представить, на что он способен.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
сегодня в 22:57
Знает Дэюба что хочет ! Хочет Дзюба играть в топ-клубе, но чтобы за него тренировались другие .
" Был " Дзюба главной звездой ЧМ 2018 , а теперь ему 34 года и он может заиграть теперь в топ-клубе Кипра вместе с Какориным , А 37 летний Модрич скромно поиграет ещё годик за Реал , он же не Дзюба.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 22:31
Завхозом в зенит.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:23
ЗНАЕТ:
1.Многоденег.
2.Не пахать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 22:22
Ого! Анзорик объявился.
Сп62
Сп62
сегодня в 22:16
Как говорил О. Бендер, прийдётся итди в домуправы.
Futurista
Futurista
сегодня в 22:16
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN ответ Ziza Woor (раскрыть)
сегодня в 22:07
Или Аль-Хиляль. Будет играть против Роналду.
Ziza Woor
Ziza Woor
сегодня в 22:02
Когда кто-то сам не знает что хочет - есть такая команда - Аль-НаСр.
drug01
drug01
сегодня в 21:57
Слишком долго размышляет скоро на пенсию
lotsman
lotsman
сегодня в 21:27
Чтобы что то добиваться, надо иметь голову и старание.
Гость
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