«Манчестер Сити» предложит «Милану» обмен футболистами

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вчера, 08:38

Английский «Манчестер Сити» заинтересован в подписании португальского вингера «Милана» во время летнего трансферного окна.

«Горожане» готовы включить в сделку своего португальского защитника .

Контракт Леау с «Миланом» истекает в 2024 году. Если договор не будет продлен в ближайшее время, «россонери» будут заинтересованы в выгодном трансфере игрока летом.

Что касается Канселу, то он раздумывает над уходом из «Сити», так как не получает там в последнее время достаточной игровой практики.