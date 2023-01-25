«Манчестер Сити» предложит «Милану» обмен футболистами

Английский «Манчестер Сити» заинтересован в подписании португальского вингера «Милана» Рафаэла Леау во время летнего трансферного окна.
«Горожане» готовы включить в сделку своего португальского защитника Жоау Канселу.
Контракт Леау с «Миланом» истекает в 2024 году. Если договор не будет продлен в ближайшее время, «россонери» будут заинтересованы в выгодном трансфере игрока летом.
Что касается Канселу, то он раздумывает над уходом из «Сити», так как не получает там в последнее время достаточной игровой практики.
Что это за капитализм , как можно людей менять ?
Они что вещи ?
Что это за капитализм , как можно людей менять ?
Они что вещи ?