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«Манчестер Сити» предложит «Милану» обмен футболистами

вчера, 08:38

Английский «Манчестер Сити» заинтересован в подписании португальского вингера «Милана» Рафаэла Леау во время летнего трансферного окна.

«Горожане» готовы включить в сделку своего португальского защитника Жоау Канселу.

Контракт Леау с «Миланом» истекает в 2024 году. Если договор не будет продлен в ближайшее время, «россонери» будут заинтересованы в выгодном трансфере игрока летом.

Что касается Канселу, то он раздумывает над уходом из «Сити», так как не получает там в последнее время достаточной игровой практики.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:14
Как по мне, если Милану все же придется расстаться с игроком, то лучше всего продать его! Думаю 100-120 млн принесут Милану больше пользы, чем обмен на Канселу с доплатой.
dikalot
dikalot
вчера в 11:17
Это не равный обмен. Все равно Милан захочет компенсация денег. Леау молод.
Longless
Longless
вчера в 11:04
Рафаэла Леау и Жоау Канселу игроки разного класса. Если это будет так, Ман Сити выиграет в целом. Думаю что Милан не согласится.
drug01
drug01 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 10:22
Главное чтобы игроки сами были не против
LOpp
LOpp
вчера в 10:10
Милану, судя по последним матчам, топовый защитник точно бы пригодился
barcamilan
barcamilan
вчера в 10:02
любой ценой надо сохранить его в команде, кака продали, шеву продали, теперь этого хотят продать
rhskmz
rhskmz
вчера в 09:38
Это что за беспорядки !
Что это за капитализм , как можно людей менять ?
Они что вещи ?
exc8dkqndw5r
exc8dkqndw5r
вчера в 09:33
Потенциал у Леау огромный, а вероятность раскрыть его полностью в Мансити намного больше
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:30
Все возможно,если есть интерес сторон и согласие самих футболистов.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:28
Милан будут лохами если Леау отпустят
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:54
Все козыри на стороне Манчестер Сити.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:48
Бартер в футболе никто не отменял...
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