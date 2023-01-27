В IFAB намерены запретить провоцировать игроков соперника во время пенальти

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) рассмотрит проект о внесении изменений правил поведения игроков во время пенальти.
На такие действия повлияло поведение вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. Организация хочет запретить футболистам провоцировать соперников.
Новые правила должны быть ратифицированы в марте.
С другой стороны, одна из основных задач вратаря - вывести бьющего из психологического равновесия и таким образом свести к минимуму возможность голевого удара. Почему решили отказывать ему в таком поведении ? Пусть тогда исполняющие пенальти что-нибудь придумывают в противовес телодвижениям вратаря.
С другой стороны, одна из основных задач вратаря - вывести бьющего из психологического равновесия и таким образом свести к минимуму возможность голевого удара. Почему решили отказывать ему в таком поведении ? Пусть тогда исполняющие пенальти что-нибудь придумывают в противовес телодвижениям вратаря.