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В IFAB намерены запретить провоцировать игроков соперника во время пенальти

вчера, 11:34
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) рассмотрит проект о внесении изменений правил поведения игроков во время пенальти.

На такие действия повлияло поведение вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. Организация хочет запретить футболистам провоцировать соперников.

Новые правила должны быть ратифицированы в марте.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:48
да, разработать внятные критерии
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 13:31
Оранжевые ещё те провокаторы... Получили то, что заслужили... Не провоцируйте Аргентину, иначе получите.. И получили...
stromshik
stromshik ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 12:46
Почему бы и не удалить. А в ворота полевого игрока. Вот тогда вратари станут вести себя нормально.
Rattlehead
Rattlehead ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 12:28
Ну, если вести себя как Мартинес, то можно и удалить. Подобным клоунам не место на футбольном поле.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:11
При чем тут Мартинес?Многие вратари так делают.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:10, ред.
Решение простое - жёлтая карточка за неспортивное поведение. Сложный вопрос, если голкипер не успокаивается и продолжает "чудить". Не удалять же его в таком случае... Что-нибудь придумают.
С другой стороны, одна из основных задач вратаря - вывести бьющего из психологического равновесия и таким образом свести к минимуму возможность голевого удара. Почему решили отказывать ему в таком поведении ? Пусть тогда исполняющие пенальти что-нибудь придумывают в противовес телодвижениям вратаря.
monah-10
monah-10 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:02
Ну наверное: запретить брать мяч вратарем перед пенальти, разговаривать с бьющим, и праздновать отраженные мячи за явным оскорблением соперников. За всё это желтая, по последнему пункту красная.
Loko57
Loko57 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:01
Все должны будут стоять как столбы с каменными лицами.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:41
Это каким же образом?
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