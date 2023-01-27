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Клубы Саудовской Аравии хотят подписать Месси

вчера, 20:37

Клубы Саудовской Аравии интересуются возможностью приобретения прав на нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

Текущий контракт Месси с парижанами действует до конца нынешнего сезона, он предполагает опцию продления еще на сезон. Если аргентинец ею не воспользуется, то клубы из Саудовской Аравии всерьез будут рассчитывать увидеть игрока у себя. Во многом это желание продиктовано переходом нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср», Лионелю готовы предложить 200 миллионов евро в качестве зарплаты, что соответствует окладу португальца.

Местным клубам разрешено иметь в заявке до 7 иностранцев, но лимит могут расширить до 8 с целью привлечения сильных легионеров. Сообщается, что саудовские клубы смогут рассчитывать на помощь в приобретении топ-игроков из Европы. Откуда эта помощь последует не уточняется.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 12:01
Известно, что даже 50% сокращение Барса не тянула, или нужно было чтобы Пике пошёл на уступки, чтобы з/п ведомость разгрузить и вписать Месси. Никогда бы он не покинул Барселону, если мог остаться. Сегодня он в ПСЖ получает меньше, чем получал в Каталонии.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 11:18
Почему же? Он сам говорил после ухода, что вернется типа помочь «родному» клубу, который сделал из него того, кем он является сейчас. Можно ведь поиграть типа за меньшую ЗП, если бы этого реально хотел. Но точно не тот случай, Месси сколько раз капризничал и требовал от Барселоны постоянно повышения ЗП. А тут помочь…да ну) Катарцы хорошо платят, можно и позабыть о Барселоне
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:42
Послекарьерные вояжи с цирковыми номерами)...

112910415
112910415
сегодня в 05:27
помечтают и перестанут постепенно
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 04:46
«Откуда эта помощь последует не уточняется.»

От государства. Собственно, оно и платит португальцу баснословную зарплату.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:01, ред.
Послекарьерные вояжи становятся очень выгодными...
Почему бы и нет...
Лучше откровенно поехать и подзаработать собирая сливки с былого величия .......чем выказывать потуги в топ-5 пытаясь победить возраст....
протон
протон
сегодня в 00:22
Это надо не Месси и вряд ли его подпишут в ближайшие пару лет - это надо саудитам для популяризации своей лиги + для победы заявки на Мундиаль 2030 года. Поэтому они и делают многим игрокам с большим именем в мире футбола предложения.
Хоть мне и не нравится такая перспектива, но и осуждать не буду, хотя он итак миллиардер, может даже в футбол не играть, а рекламные миллионы будут капать до конца жизни
протон
протон
сегодня в 00:21
Месси птица слишком высокого полета для чемпионата пустыни, должен еще в Европе поиграть, после Чемпионата мира насладиться во всю футболом топового уровня:) В пустыню и в 40 можно уехать, судя по тому дворовому футболку в который там играют, Месси и в этом возрасте будем там лучшим!:))
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:56
Роналду не играет и ничего.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:56
"позабыл даже" не его случай. Барса сейчас Гави не может тянуть. О каком Месси может идти речь?
Лионель станет самым титулованным игроком в Европе, а дальше обязательно рассмотрит арабское предложение.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 22:37
Пример Роналду почему-то никого ещё не разочаровал.
barcamilan
barcamilan
вчера в 22:33, ред.
Надоели эти арабы
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:27
Есть предположение, что ребята из Саудовской Аравии стали качать не нефть и газ, а нашли залежи жидкого золота или долларов...)))
Вот щас и проверим Месси на клопов...))
Узнаем за какую команду он "мечтал играть с детства"!)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:43
Его и парижские катарцы обсыпают деньгами не плохо, что тот позабыл о Барселоне даже.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 21:24
Зачем?... Месси и так "присутствует" в СА... Вчера классно кричали : Месси, Месси!!!... Вслед уходящему, хромающему и "радостному" Геше... 3 млрд это точно видели .. А-ха-ха-ха..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:15
Не потянет гном, там играть надо
Alex12357
Alex12357
вчера в 21:13
Давайте по скорее избавьте Европу от этого гнома!
Loko57
Loko57
вчера в 21:09
Сомнительно что Месси согласится.
drug01
drug01 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:06
Его все хотят!!!!
Elliada
Elliada
вчера в 21:04
Месси не поедет в СА.
Владимир Коробов
Владимир Коробов
вчера в 21:02
Вот сколько можно одно и то же мусолить. Одна и та же новость уже сбился со счету который раз.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:54
Ничего удивительного в этом мире нет . Всё может случится.
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