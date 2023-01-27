Клубы Саудовской Аравии хотят подписать Месси

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вчера, 20:37

Клубы Саудовской Аравии интересуются возможностью приобретения прав на нападающего ПСЖ .

Текущий контракт Месси с парижанами действует до конца нынешнего сезона, он предполагает опцию продления еще на сезон. Если аргентинец ею не воспользуется, то клубы из Саудовской Аравии всерьез будут рассчитывать увидеть игрока у себя. Во многом это желание продиктовано переходом нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср», Лионелю готовы предложить 200 миллионов евро в качестве зарплаты, что соответствует окладу португальца.

Местным клубам разрешено иметь в заявке до 7 иностранцев, но лимит могут расширить до 8 с целью привлечения сильных легионеров. Сообщается, что саудовские клубы смогут рассчитывать на помощь в приобретении топ-игроков из Европы. Откуда эта помощь последует не уточняется.