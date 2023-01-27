Клубы Саудовской Аравии хотят подписать Месси

Клубы Саудовской Аравии интересуются возможностью приобретения прав на нападающего ПСЖ Лионеля Месси.
Текущий контракт Месси с парижанами действует до конца нынешнего сезона, он предполагает опцию продления еще на сезон. Если аргентинец ею не воспользуется, то клубы из Саудовской Аравии всерьез будут рассчитывать увидеть игрока у себя. Во многом это желание продиктовано переходом нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср», Лионелю готовы предложить 200 миллионов евро в качестве зарплаты, что соответствует окладу португальца.
Местным клубам разрешено иметь в заявке до 7 иностранцев, но лимит могут расширить до 8 с целью привлечения сильных легионеров. Сообщается, что саудовские клубы смогут рассчитывать на помощь в приобретении топ-игроков из Европы. Откуда эта помощь последует не уточняется.
https://youtu.be/ACZik9lHZRY
От государства. Собственно, оно и платит португальцу баснословную зарплату.
От государства. Собственно, оно и платит португальцу баснословную зарплату.
Почему бы и нет...
Лучше откровенно поехать и подзаработать собирая сливки с былого величия .......чем выказывать потуги в топ-5 пытаясь победить возраст....
Почему бы и нет...
Лучше откровенно поехать и подзаработать собирая сливки с былого величия .......чем выказывать потуги в топ-5 пытаясь победить возраст....
Хоть мне и не нравится такая перспектива, но и осуждать не буду, хотя он итак миллиардер, может даже в футбол не играть, а рекламные миллионы будут капать до конца жизни
Хоть мне и не нравится такая перспектива, но и осуждать не буду, хотя он итак миллиардер, может даже в футбол не играть, а рекламные миллионы будут капать до конца жизни
Лионель станет самым титулованным игроком в Европе, а дальше обязательно рассмотрит арабское предложение.
Лионель станет самым титулованным игроком в Европе, а дальше обязательно рассмотрит арабское предложение.
Вот щас и проверим Месси на клопов...))
Узнаем за какую команду он "мечтал играть с детства"!)
Вот щас и проверим Месси на клопов...))
Узнаем за какую команду он "мечтал играть с детства"!)