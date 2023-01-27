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«Боруссия» надеется сохранить Беллингема в команде

вчера, 17:57

«Боруссия» Дортмунд надеется сохранить в команде полузащитника Джуда Беллингема.

Клуб не хочет, чтобы футболист уходил летом. Дортмундцы в марте планируют предложить игроку новый контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год, это сделает Беллингема самым высокооплачиваемым исполнителем в составе «шмелей».

Семья игрока хочет выбрать для футболиста лучший вариант. Дениз, мать Джуда, полагает, что ближайшим летом полузащитнику нужно сделать новый шаг в карьере, в Бундеслиге он не сможет добиться особого прогресса. Многие топ-клубы Европы активно интересуются Джудом, но «Боруссия» постарается продолжить с игроком сотрудничество, болельщики команды оценили бы такой жест. Подписание нового соглашения с Беллингемом может привести к снижению зарплаты полузащитника Марко Ройса, немец также может покинуть команду.

В текущем клубном сезоне Джуд забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи в 23 поединках.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:59
Тут без шансов. Беллингем слишком хорош для нынешних шмелей . В следующем сезоне будет либо в АПЛ, либо в Реале, где станет отличной заменой Модричу.
Gahi
Gahi
вчера в 19:47
В данный момент полузащитник сборной Англии и дортмундской "Боруссии" 19-летний футболист Джуд Беллингем пользуется серьезным спросом на трансферном рынке. Что естественно как его агент так и близкие ему люди намерены убедить его сменить клубную прописку. Тем более по информации таблоида Daily Star, в борьбе за перспективного футболиста сойдутся мадридский "Реал", "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Но и в "Боруссии" понимают что этот футболист после ухода Холанда является один из главных активов клуба. Беллингем выступает за "Боруссию" с лета 2020 года его трудовой договор с Дортмундской "Боруссией" рассчитан до середины 2025 года где установлена трансферная цена в 110 миллионов евро. Так что многое будет зависеть от того насколько будут аргументированы перспективы для футболиста от тех клубов которые претендуют на футболиста как в финансовым плане, так и в его карьерном росте. И как мы уже видим "Боруссия" озвучила своё предложение по новому контракту в 15 млн евро в год для футболиста. Ждём как отреагируют на это конкуренты и сам Джуд Беллингем со своей семьёй. Удачи
протон
протон
вчера в 19:46
Радует, что Боруссия пытается удержать своих звёзд, но не думаю, что финансово потянем 15 млн в год, если это чистые.
Как по мне логичнее было бы продать его за свыше сотки и брать несколько пахарей, которые будут воспользоваться клубом не как трамплином
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:56
Они наверное понимают, что почти невозможно удержать его. Поэтому и хотят набить цену.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 18:26
Вряд ли у шмелей получится!
shlomo
shlomo
вчера в 18:20
Ну тут нужно договариваться и предлагать хороший контракт
Гость
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