«Боруссия» надеется сохранить Беллингема в команде

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вчера, 17:57

«Боруссия» Дортмунд надеется сохранить в команде полузащитника .

Клуб не хочет, чтобы футболист уходил летом. Дортмундцы в марте планируют предложить игроку новый контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год, это сделает Беллингема самым высокооплачиваемым исполнителем в составе «шмелей».

Семья игрока хочет выбрать для футболиста лучший вариант. Дениз, мать Джуда, полагает, что ближайшим летом полузащитнику нужно сделать новый шаг в карьере, в Бундеслиге он не сможет добиться особого прогресса. Многие топ-клубы Европы активно интересуются Джудом, но «Боруссия» постарается продолжить с игроком сотрудничество, болельщики команды оценили бы такой жест. Подписание нового соглашения с Беллингемом может привести к снижению зарплаты полузащитника Марко Ройса, немец также может покинуть команду.

В текущем клубном сезоне Джуд забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи в 23 поединках.