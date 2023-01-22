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Дуглас Сантос назвал Промеса инициатором драки в матче «Зенит» — «Спартак»

сегодня, 16:16
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о кубковом матче против «Спартака», завершившемся дракой.

Для меня очевидно, что инициатор драки — Промес. У него с самого начала не пошла игра, он довольно быстро начал выходить из себя, стал оскорблять Родригао и Барриоса. По ходу всего матча я неоднократно становился свидетелем мелких столкновений на поле. К сожалению, это не закончилось даже после свистка, когда Промес начал выяснять отношения с Барриосом. В итоге всё это переросло в столкновение двух сторон. Надеюсь, что это послужит уроком Промесу. Он же не ребёнок — должен понимать, что так вести себя на поле нельзя. С другой стороны, это должно послужить уроком и нам. Мы должны сохранять холодные головы, не должны реагировать на такие выпады в наш адрес. Нам просто необходимо доказывать своё превосходство над соперниками на поле и не доводить до того, чтобы пришлось размахивать кулаками.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 22:20
Каждая сторона пытается себя обелить, все хороши.
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ Сварожич (раскрыть)
сегодня в 21:19
И Кеннеди убил Промес. И в Ленина стрелял. А на Каплан всё повесили.
pomor45
pomor45
сегодня в 21:05
Промес - трусливый, подлый, уголовник. Справедливое возмездие его непременно найдёт. Никакой Спартак его не укроет.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:35
Мы все видели кто замутил воду!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:13
Главное итог, а не кто инициатор.
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 18:35
В Питере все никак не успокоятся и продолжают после драки махать кулаками и переводить стрелки!)
морозз
морозз
сегодня в 18:24
Питерские Бразилы два тайма лупили по ногам Промеса и вдруг заговорили об его агрессии? - танцуйте ламбаду и перестаньте говорить чушь!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:47
112910415
112910415
сегодня в 17:46
сложно представить, чтоб игрок "Зенита" обнаружил виноватых в своей команде )
Boricku
Boricku
сегодня в 17:45
Газпрёмовские спровоцировали, их надо на 15 очьков растопить !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:37
Москалёв Промеса в конфликте не видел. А если и видел то "забыл"...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:32, ред.
Ну сказал Дуглас и сказал.

Всё равно с этим ничего не поделаешь...

Руки коротки и у голландской полиции, и у суринамских наркобаронов, и у КДК.

Есть депутатская неприкосновенность, есть дипломатическая, но самая самая из них - это Квинсипромесовская - абсолютная индульгенция на любые действия.
drug01
drug01 ответ 311 (раскрыть)
сегодня в 17:10
Надо всё забыть давно
Сварожич
Сварожич
сегодня в 17:03
Ну все....теперь на Промеса всех "собак" будут вешать
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:53
На Ворах и шапка газовая горит ...)))))
ABir
ABir
сегодня в 16:35
А что ещё мог сказать игрок Зенита Дуглас, на поле бразильскими миллионерам ничего доказать не удалось , поэтому время плясать самбу и трепать языком.
311
311
сегодня в 16:20
Криминальное прошлое дает о себе знать
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