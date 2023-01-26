Зидан может вернуться в «Реал»

Зинедин Зидан может вернуться на пост главного тренера «Реала».
Ранее сообщалось, что специалист может возглавить сборную Франции, но затем ее нынешний наставник Дидье Дешам продлил соглашение с Федерацией футбола Франции. Теперь Зидан изучает возможные варианты продолжения карьеры.
Ранее сообщалось о желании рулевого работать с клубом из Италии.
Наверное и Зидан тоже )
Ему бы в тепленькое место и под крылышко. Да и Реал сам уже не понимает кто круче - Анчелотти или Зидан. Если Анчелотти выиграл ЛЧ, а Зидан - нет (до него), то должен оставаться Анчелотти.
По крайней мере Зидан два сезона находился под стрессом в Реале, когда у него не получилось взять ушастого снова.
Наверное и Зидан тоже )
Ему бы в тепленькое место и под крылышко. Да и Реал сам уже не понимает кто круче - Анчелотти или Зидан. Если Анчелотти выиграл ЛЧ, а Зидан - нет (до него), то должен оставаться Анчелотти.
По крайней мере Зидан два сезона находился под стрессом в Реале, когда у него не получилось взять ушастого снова.
Давайте вспомним первый его приход в клуб. Роналду, Модрич, Кроос, Рамос были на пике. Это вылилось в три кубка ЛЧ подряд. Модрич и Кроос сейчас близки к завершению карьеры. Да, Бензема крут, но ему даже не 30 уже. Сезон-два и он уступит своё место кому-то другому в атаке. Винисиус ещё ни португалец и не выиграет в одиночку какие-то матчи.
Если сейчас Зидан придёт, то он попадёт под перестройку и никак иначе. А она может длиться очень долго.
Давайте вспомним первый его приход в клуб. Роналду, Модрич, Кроос, Рамос были на пике. Это вылилось в три кубка ЛЧ подряд. Модрич и Кроос сейчас близки к завершению карьеры. Да, Бензема крут, но ему даже не 30 уже. Сезон-два и он уступит своё место кому-то другому в атаке. Винисиус ещё ни португалец и не выиграет в одиночку какие-то матчи.
Если сейчас Зидан придёт, то он попадёт под перестройку и никак иначе. А она может длиться очень долго.