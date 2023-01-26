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Зидан может вернуться в «Реал»

вчера, 17:47

Зинедин Зидан может вернуться на пост главного тренера «Реала».

Ранее сообщалось, что специалист может возглавить сборную Франции, но затем ее нынешний наставник Дидье Дешам продлил соглашение с Федерацией футбола Франции. Теперь Зидан изучает возможные варианты продолжения карьеры.

Ранее сообщалось о желании рулевого работать с клубом из Италии.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar ответ DEIVID_355 (раскрыть)
вчера в 23:32, ред.
Во многом согласен ,я об этом еще давно писал ,о успехах Зидана,может,он тренер и неплохой,но с таким составом!!!! А с другой стороны,такие клубы как Реал,они потребители,преобретают готовые таланты,поэтому там тренера работают,по факту готовым материалом,если так можно выразиться!! И тренерской супер мысли можно и не увидеть!!! Таким как Рон,или Модрич ничего и говорить не надо!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:10
Ожидается перестройка, поэтому лучше не сейчас.
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:23
А как же мечта всей его жизни, Юве? Реалом он просто уже морально и психологически пресытился, выиграв с ним всё что можно, так что в его очередное возвращение в Мадрид просто не верится.
rhskmz
rhskmz
вчера в 21:10
Ну это только после смерти папы Капло !
daliko_91
daliko_91
вчера в 20:13
Зидан хороший тренер у него всё получится в реале
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:07
Маловероятно, но всё может быть по луною.
DEIVID_355
DEIVID_355 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:03
Круто не мешать игрокам когда они на пике и коллектив сплочён. А совсем другое дело попасть под перестройку.
Достаточно вспомнить, сколько лет понадобилось Реалу после дорогущих приобретений, что бы снова блеснуть в Европе.
DEIVID_355
DEIVID_355
вчера в 20:00
Думаю, будет не очень. И вот почему:
Давайте вспомним первый его приход в клуб. Роналду, Модрич, Кроос, Рамос были на пике. Это вылилось в три кубка ЛЧ подряд. Модрич и Кроос сейчас близки к завершению карьеры. Да, Бензема крут, но ему даже не 30 уже. Сезон-два и он уступит своё место кому-то другому в атаке. Винисиус ещё ни португалец и не выиграет в одиночку какие-то матчи.
Если сейчас Зидан придёт, то он попадёт под перестройку и никак иначе. А она может длиться очень долго.
drug01
drug01 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 19:26
Но этого уже никогда не будет!!!!!
dok66
dok66
вчера в 19:22
Кто запускает такие фейки . Да , Зида соскучился по футболу , но не в Реал же . Есть еще масса других клубов .
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:17
Не вижу смысла менять сейчас Карло, Ювентус будет лучшим вариантом
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:08
Анчелотти, вроде бы, еще работает.
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:04
Дайте Зидану работу в каком нибудь клубе , чтобы старик Дешама спокойно работал с сборной Франции.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Сварожич (раскрыть)
вчера в 18:56, ред.
Прекрасно знаете что получиться в Марселе )
Наверное и Зидан тоже )
Ему бы в тепленькое место и под крылышко. Да и Реал сам уже не понимает кто круче - Анчелотти или Зидан. Если Анчелотти выиграл ЛЧ, а Зидан - нет (до него), то должен оставаться Анчелотти.
По крайней мере Зидан два сезона находился под стрессом в Реале, когда у него не получилось взять ушастого снова.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:54
Тогда в "Ювентус". Всем вызовам – вызов.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:53
Реал от этого только выиграет, Зидан не раз доказывал свою состоятельность в великом клубе.
протон
протон
вчера в 18:31, ред.
dikalot а в чем глупость если вернется в Реал? Какая Франция там Дешам!)))
dikalot
dikalot
вчера в 18:20
Зидан выберет сборную Франции.
протон
протон
вчера в 18:18
YGGDRASILL911 Обоснуйте в чем глупость если вернется?
Сварожич
Сварожич ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:16
Добра Вам!

Если во Франции не дураки, они турнут Дешама очень скоро. Иначе о титулах можно забыть. Если кто то считает, что 2 место это успех, то увы... Сейчас состав топовый, нужно ковать титулы. Еще не факт, что новое поколение будет на что то претендовать. Вспомните Францию времен Раймона Доменека. Полнейший провал. И почему только Старая бабушка ? МЮ, Ливерпуль, ПСЖ - вариантов полное. Может не прямо сейчас, но летом их точно будет больше. Масса увольнений напрашивается.....
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 18:14
Зачем?... Лучше в пустыню... В Наср.. Хе..
xajaks
xajaks
вчера в 18:13
не может
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 18:12
Зидан не глуп, чтобы вернутся в Реал в третий раз.
Сварожич
Сварожич
вчера в 18:10
Понятно Зидан свой в Реале, и как игрок и как тренер выиграл пачку ЛЧ, но для нейтрального болельщика, все его уходы и возвращения выглядят реально непонятно. Потренирует год, потом опят будут разговоры что ему нужен отдых, перемены и прочее и опять свалит? А нужно оно Реалу?

Хотелось бы увидеть его в Ювентусе или Марселе, если честно. Интересно было бы взглянуть, действительно он гениальный тренер, или просто удачно попал на козырное место в Реале в своё время...
протон
протон
вчера в 18:10
2 раза признавался лучшим клубным тренером. ТРЕХ кратный обладатель ЛЧ. Двух кратный обладатель клубного ЧМ. Двух кратный Чемпион Испании. Двух кратный обладатель Суперкубка Уефа. Двух кратный обладатель суперкубка Испании.
Ему бы в Бразилию пойти, возможно по глубине состава лучше ток Франция, топ игрок на каждой позиции, где важно не перегружать тактикой и использовать сильные стороны футболистов, что Зидан отлично делает
Можно и в Ювентусе, в новой роли, где нужно выстроить команду на будущее, Реал пройденный этап, там он всем и все доказал
Gelious
Gelious
вчера в 18:04
Это было бы очень круто. НО! Зидан не просто так ушел. Руководство клуба не защищало тренера, не помогало ему. Лишь палки в колеса. И нету уверенности, что негативная часть руководства испарилась. То есть риск наткнуться на те же самые грабли.
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