Зидан может вернуться в «Реал»

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вчера, 17:47

может вернуться на пост главного тренера «Реала».

Ранее сообщалось, что специалист может возглавить сборную Франции, но затем ее нынешний наставник Дидье Дешам продлил соглашение с Федерацией футбола Франции. Теперь Зидан изучает возможные варианты продолжения карьеры.

Ранее сообщалось о желании рулевого работать с клубом из Италии.