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На пост тренера сборной Бельгии рассматриваются три кандидатуры

вчера, 14:18

Бельгийская федерация футбола определила список кандидатов на пост главного тренера национальной сборной.

В число приоритетных вариантов вошли Йоахим Лёв, Маурисио Почеттино и Андре Виллаш-Боаш.

Напомним, что предыдущий тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес покинул команду после провального ЧМ-2022. Бельгийцы не смогли выйти из группы.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
вчера в 15:20
Слуцкер красава, забивака !
82wbdjb39cyk
82wbdjb39cyk
вчера в 15:07
Тренера легче выбрать и назначить сложно приобрести былую игру!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:02
Каждый из них очень достоен, но Почеттинно лучше.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:53
Немец фаворит, остальные двое ненадёжные
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:48
Сильная сборная а толк нулевой, получается, что вся причина в тренере, скорее всего будет фриц.
Сварожич
Сварожич
вчера в 14:41
Как-то быстро Бельгия катиться вниз стала.... Не знаю как там Лёв и Маурисио (по мне так чисто клубный тренер под определенный состав), но Боаш, мне кажется, мог бы попробовать возглавить сильную сборную. Он еще сравнительно молод, при этом с опытом и харизмой, определенным авторитетом. Странно, что Португалия его не рассматривает.

Ну а так что, не думаю что, для Бельгии все потеряно, есть много игроков , хоть и не топовых из хороших команд. Есть Кевин вокруг которого можно слепить сильную команду (самый яркий пример это Аргентина), есть Куртуа, Лукаку.
Просто остаётся выбрать грамотно тренера.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:30
Не знаю какой в итоге будет тренер в бельгийской сборной - но то ,что там надо всё менять - однозначно.
Longless
Longless
вчера в 14:28
Йоахим Лёв, Маурисио Почеттино и Андре Виллаш-Боаш... А где Моуриньо? Ах да, у него день рождения.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:27
Лев будет ближе.
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