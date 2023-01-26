На пост тренера сборной Бельгии рассматриваются три кандидатуры

Бельгийская федерация футбола определила список кандидатов на пост главного тренера национальной сборной.
В число приоритетных вариантов вошли Йоахим Лёв, Маурисио Почеттино и Андре Виллаш-Боаш.
Напомним, что предыдущий тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес покинул команду после провального ЧМ-2022. Бельгийцы не смогли выйти из группы.
Ну а так что, не думаю что, для Бельгии все потеряно, есть много игроков , хоть и не топовых из хороших команд. Есть Кевин вокруг которого можно слепить сильную команду (самый яркий пример это Аргентина), есть Куртуа, Лукаку.
Просто остаётся выбрать грамотно тренера.
Ну а так что, не думаю что, для Бельгии все потеряно, есть много игроков , хоть и не топовых из хороших команд. Есть Кевин вокруг которого можно слепить сильную команду (самый яркий пример это Аргентина), есть Куртуа, Лукаку.
Просто остаётся выбрать грамотно тренера.