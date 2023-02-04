Гол Месси принёс ПСЖ победу над «Тулузой»

ПСЖ обыграл «Тулузу» (2:1) в матче 22-го тура Лиги 1.
На 20-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Тулузы» Бранко ван ден Бумен. На 38-й минуте защитник ПСЖ Ашраф Хакими сравнял счёт, а на 58-й минуте Лионель Месси вывел парижский клуб вперёд.
ПСЖ идёт на 1-м месте (54 очка), «Тулуза» занимает 12-е место (29 очков).
Также стоит отметить Донарумму, который спас на последней минуте и Хакими, сделавший гол+пас.
Также стоит отметить Донарумму, который спас на последней минуте и Хакими, сделавший гол+пас.