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Гол Месси принёс ПСЖ победу над «Тулузой»

сегодня, 20:54
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 1Логотип футбольный клуб ТулузаТулузаМатч завершен

ПСЖ обыграл «Тулузу» (2:1) в матче 22-го тура Лиги 1.

На 20-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Тулузы» Бранко ван ден Бумен. На 38-й минуте защитник ПСЖ Ашраф Хакими сравнял счёт, а на 58-й минуте Лионель Месси вывел парижский клуб вперёд.

ПСЖ идёт на 1-м месте (54 очка), «Тулуза» занимает 12-е место (29 очков).

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Стадион «Парк де Пренс»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК ПСЖ
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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:32
Гиганты футбольной мысли продолжают заочно соперничать: Леонтий-с игры,Роник-с пенальти,Леонтий снова с игры,Роник-с пенальти!!!
barcamilan
barcamilan
сегодня в 22:25
    АТГ
    АТГ
    сегодня в 21:57
    Это вам не саудовский пенальтист
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ
    сегодня в 21:32
    Жаль с углового не забил... Эффектный гол был бы.. Ох уж эти штанги..Хе.
    wrathofkillx
    wrathofkillx ответ FenixSL (раскрыть)
    сегодня в 21:17
      Agamaga........
      Agamaga........
      сегодня в 21:02
      Месси лидер, тянет команду за собой!
      shlomo2
      shlomo2
      сегодня в 21:02
      А почему в заголовке не написано, что это была волевая победа...:))))) ?????
      Elliada
      Elliada
      сегодня в 21:02
      Месси забивает вторую игру подряд и дважды его голы приносят победу ПСЖ. В отсутствие Неймара, Мбаппе, Рамоса, Вератти стал лидером. А это очень не просто, когда в составе столько молодых и не очень хороших футболистов. Один Экитике чего стоит.

      Также стоит отметить Донарумму, который спас на последней минуте и Хакими, сделавший гол+пас.
      FenixSL
      FenixSL
      сегодня в 21:01
      Ашраф Хакими забил первый гол, сравняв счет и отдал ассист

      тем временем новость: Мессии принес победу
      112910415
      112910415
      сегодня в 20:57
      скромно и эффективно )
      Imrebellion
      Imrebellion
      сегодня в 20:56
      Месси уже скучно забивать, поэтому заодно играет в игру "попади в штангу") Прошлогодний рекорд скоро обновится
      ghpbhcb8p2r9
      ghpbhcb8p2r9
      сегодня в 20:56
      Месси всегда в форме, очень хорошо
      Гость
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