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Стало известно, почему Абубакар покинул «Аль-Наср»

сегодня, 20:57

Нападающий клуба «Аль-Наср» Джалолиддин Машарипов рассказал, почему футболист Венсан Абубакар ушел из клуба, когда в коллектив пришел Криштиану Роналду.

Если бы Венсан пожелал остаться, он бы продолжил тут играть. Он ушел, чтобы не оказаться в запасе. Думаю, он это воспринял как должное.

Когда пришел Криштиану, Венсан почувствовал, что может оказаться в тени. Он ушел из «Аль-Насра» сразу, как только появилось подходящее предложение. Не думаю, что в этой ситуации были какие-то скандалы.

Ранее Машарипов высказался об условиях жизни Роналду.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 21:32
Рон ни при чем.... и даже говорить не о чем...:)))
Elliada
Elliada
сегодня в 21:27
Новый дружок Роналду уже его оправдывает.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:22
Логичные действия футболиста в создавшейся ситуации.
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