Стало известно, почему Абубакар покинул «Аль-Наср»

Нападающий клуба «Аль-Наср» рассказал, почему футболист ушел из клуба, когда в коллектив пришел .

Если бы Венсан пожелал остаться, он бы продолжил тут играть. Он ушел, чтобы не оказаться в запасе. Думаю, он это воспринял как должное.

Когда пришел Криштиану, Венсан почувствовал, что может оказаться в тени. Он ушел из «Аль-Насра» сразу, как только появилось подходящее предложение. Не думаю, что в этой ситуации были какие-то скандалы.