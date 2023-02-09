«Арсенал» летом намерен подписать Локателли

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сегодня, 10:18

«Арсенал» намерен летом подписать полузащитника «Сассуоло» , выступающего на правах аренды за «Ювентус». Об этом сообщает итальянское издание Calciomercato.

Главный тренер лондонцев хочет укрепить линию полузащиты команды.

«Ювентус» арендовал Локателли у «Сассуоло» на два года в 2021 году с возможностью выкупа примерно за 38,6 млн долларов.