«Арсенал» летом намерен подписать Локателли

«Арсенал» намерен летом подписать полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли, выступающего на правах аренды за «Ювентус». Об этом сообщает итальянское издание Calciomercato.
Главный тренер лондонцев Микель Артета хочет укрепить линию полузащиты команды.
«Ювентус» арендовал Локателли у «Сассуоло» на два года в 2021 году с возможностью выкупа примерно за 38,6 млн долларов.
А вообще, после того как один раз отказался от перехода, зачем бегать за ним....пусть бегает в Юве и наслаждается своей мечной)
А вообще, после того как один раз отказался от перехода, зачем бегать за ним....пусть бегает в Юве и наслаждается своей мечной)