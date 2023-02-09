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«Арсенал» летом намерен подписать Локателли

сегодня, 10:18

«Арсенал» намерен летом подписать полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли, выступающего на правах аренды за «Ювентус». Об этом сообщает итальянское издание Calciomercato.

Главный тренер лондонцев Микель Артета хочет укрепить линию полузащиты команды.

«Ювентус» арендовал Локателли у «Сассуоло» на два года в 2021 году с возможностью выкупа примерно за 38,6 млн долларов.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:37
Да не нужен он нам! Я конечно не скаут, но не вижу ничего особенного в его игре. Еще когда его в прошлом году хотели подписать я был рад что Юве увел его у нас!
А вообще, после того как один раз отказался от перехода, зачем бегать за ним....пусть бегает в Юве и наслаждается своей мечной)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:24
До лета ещё далеко. Много воды утечёт...
Гость
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