«Реал» планирует усилить линию нападения

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вчера, 22:46

«Реал» хочет усилить линию атаки.

«Сливочные» осознают, что к следующему сезону им необходимо найти нового нападающего. Клуб работает в этом направлении. Коллектив из Мадрида интересуется не только игроками центра нападения, но и теми, кто может сыграть в атаке справа.

Ранее сообщалось об интересе «Реала» к игроку «Краснодара».