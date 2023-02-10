«Реал» планирует усилить линию нападения

«Реал» хочет усилить линию атаки.
«Сливочные» осознают, что к следующему сезону им необходимо найти нового нападающего. Клуб работает в этом направлении. Коллектив из Мадрида интересуется не только игроками центра нападения, но и теми, кто может сыграть в атаке справа.
Ранее сообщалось об интересе «Реала» к игроку «Краснодара».
на этой фразе все
как жаль нашу журналистику в такие моменты
на этой фразе все
как жаль нашу журналистику в такие моменты
В идеале было бы отлично взять какого нибудь Влаховича в аренду на год, пока Ювентус без ЛЧ.А там и новые звёзды вырастут и Эндрик подтянется.
В идеале было бы отлично взять какого нибудь Влаховича в аренду на год, пока Ювентус без ЛЧ.А там и новые звёзды вырастут и Эндрик подтянется.
А сейчас...раз, два и всё...потому что форварды, которые не умеют прессинговать больше никому не нужны, все становятся однотипны и скучны, нет прошлой харизмы и уникальности каждого.
А сейчас...раз, два и всё...потому что форварды, которые не умеют прессинговать больше никому не нужны, все становятся однотипны и скучны, нет прошлой харизмы и уникальности каждого.