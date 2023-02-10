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«Реал» планирует усилить линию нападения

вчера, 22:46

«Реал» хочет усилить линию атаки.

«Сливочные» осознают, что к следующему сезону им необходимо найти нового нападающего. Клуб работает в этом направлении. Коллектив из Мадрида интересуется не только игроками центра нападения, но и теми, кто может сыграть в атаке справа.

Ранее сообщалось об интересе «Реала» к игроку «Краснодара».

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Реал
Перевод с theathletic.com
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FenixSL
FenixSL
сегодня в 02:56
Ранее сообщалось об интересе «Реала» к игроку «Краснодара».

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как жаль нашу журналистику в такие моменты
протон
протон
сегодня в 00:20
Даже нормальных вариантов на рынке нет.Ну кого брать?Старого Кейна?Травматичного Фирмино?Кота в мешке Осимхена за оверпрайс?
В идеале было бы отлично взять какого нибудь Влаховича в аренду на год, пока Ювентус без ЛЧ.А там и новые звёзды вырастут и Эндрик подтянется.
протон
протон
сегодня в 00:10
Эх, были раньше времена...Анри, Ван Нистелрой, Рауль, Шевченко, Клюйверт, Роналдо, Ривалдо, Дель Пьеро, Тотти, Виери, Креспо, Бергкамп и так далее можно продолжать долго...и все считай в одной эпохе и все звёзды
А сейчас...раз, два и всё...потому что форварды, которые не умеют прессинговать больше никому не нужны, все становятся однотипны и скучны, нет прошлой харизмы и уникальности каждого.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:22
Надо усиливать не только линию атаки но и всю игру .
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