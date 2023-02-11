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«Краснодар» разгромил «Ростов» в матче Зимнего кубка РПЛ

вчера, 21:53
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 4Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в матче Зимнего кубка РПЛ (4:0).

Счёт на 8-й минуте открыл Кевин. На 42-й забил Мозес Араньос. Дубль в игре оформил Джон Кордоба, отличившись на 59-й и 78-й минуте.

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Все комментарии
minai
minai ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 01:47
Да уж куда убедительнее.
Алекс37153715
Алекс37153715
сегодня в 00:21
Предсезонка не показатель конечно, но Ростов слаб…
112910415
112910415
вчера в 22:50
Карпин много работал со сборной, клуб не готовил ?
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:24
Карпин решил сливать предсезонку по крупнячку всем подряд! Хоть бы гол престижа заковыряли ради приличия, а то опять в сухую и разгромно с позором.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:00
Спасибо.
Второй раз я не отправлял.
Вопрос исчерпан.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:58
ВАлера прошёл турнир ровно,без срывов.Класс есть класс!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:56
К одной ставке один комментарий, но на другие ставки на тот же матч можно тоже писать комментарий к ставке.

Проверили - не обнаружили проблемы, было что-то на Вашей стороне в том случае.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:55
Убедительная победа Краснодара, как говорится - без вопросов.
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