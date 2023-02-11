«Краснодар» разгромил «Ростов» в матче Зимнего кубка РПЛ

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вчера, 21:53

«Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в матче Зимнего кубка РПЛ (4:0).

Счёт на 8-й минуте открыл Кевин. На 42-й забил Мозес Араньос. Дубль в игре оформил Джон Кордоба, отличившись на 59-й и 78-й минуте.