«Краснодар» разгромил «Ростов» в матче Зимнего кубка РПЛ

«Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в матче Зимнего кубка РПЛ (4:0).
Счёт на 8-й минуте открыл Кевин. На 42-й забил Мозес Араньос. Дубль в игре оформил Джон Кордоба, отличившись на 59-й и 78-й минуте.
«Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в матче Зимнего кубка РПЛ (4:0).
Счёт на 8-й минуте открыл Кевин. На 42-й забил Мозес Араньос. Дубль в игре оформил Джон Кордоба, отличившись на 59-й и 78-й минуте.
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Вопрос исчерпан.
Второй раз я не отправлял.
Вопрос исчерпан.
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