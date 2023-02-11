«Боруссия» в гостях обыграла «Вердер»

«Вердер» проиграл дортмундской «Боруссии» в матче 20-го тура Бундеслиги (0:2).
Гости открыли счёт на 67-й минуте встречи усилиями Джейми Байно-Гиттенса. Последний мяч забил Юлиан Брандт на 85-й.
«Вердер» занимает 9-е место в чемпионате Германии с 27 очками. «Боруссия» — 2-я с 40 баллами.
Любой желающий может вступить в спор, разделять свое мнение, видение, как улучшить схематику и прочее. И у каждого из оппонентов есть своя правда кто-то разделяет его, а кто-то нет.
Главное, теперь я для себя понял, что я стал виновником клоноводства и мотиватором клоноводоведения). Ну, в в общих чертах. Ведь по сути, мы одна семья, которая пришла на матч, и дискуссии неизбежны.
Любой желающий может вступить в спор, разделять свое мнение, видение, как улучшить схематику и прочее. И у каждого из оппонентов есть своя правда кто-то разделяет его, а кто-то нет.
Главное, теперь я для себя понял, что я стал виновником клоноводства и мотиватором клоноводоведения). Ну, в в общих чертах. Ведь по сути, мы одна семья, которая пришла на матч, и дискуссии неизбежны.