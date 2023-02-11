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«Боруссия» в гостях обыграла «Вердер»

вчера, 19:29
ВердерЛоготип футбольный клуб Вердер (Бремен)0 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Вердер» проиграл дортмундской «Боруссии» в матче 20-го тура Бундеслиги (0:2).

Гости открыли счёт на 67-й минуте встречи усилиями Джейми Байно-Гиттенса. Последний мяч забил Юлиан Брандт на 85-й.

«Вердер» занимает 9-е место в чемпионате Германии с 27 очками. «Боруссия» — 2-я с 40 баллами.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 20:05
Команда вполне заслуженно выиграла. Боррусия обыграла соперника по всем футбольным показателям. Сейчас команде необходимо набирать максимум очей в оставшиеся турах. Так как команда может с Баварией все ещё побороться за Салатницу. Мюнхенцы в этом сезоне не столь убедительны в чемпионате, но это конечно не помешает им взять очередное чемпионство. Но у шмелей есть шанс бороться до конца за место под ЧЕМПИОНАМИ СТРАНЫ. Посмотрим как сложатся все составляющие у команды в этом сезоне!!!
протон
протон ответ Sigurd Ring (раскрыть)
вчера в 19:55, ред.
Как говорится в споре, зарождается истина, если все в рамках приличия. 
Любой желающий может вступить в спор, разделять свое мнение, видение, как улучшить схематику и прочее. И у каждого из оппонентов  есть своя правда кто-то разделяет его, а кто-то нет. 
Главное, теперь я для себя понял, что я стал виновником клоноводства и мотиватором клоноводоведения). Ну, в в общих чертах. Ведь по сути, мы одна семья, которая пришла на матч, и дискуссии неизбежны.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:33
Абсолютно ничего удивительного в этом нет
Гость
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