«Арсенал» не смог обыграть «Брентфорд» в АПЛ

«Арсенал» сыграл вничью с «Брентфордом» в матче 23-го тура АПЛ (1:1).
«Канониры» вышли вперёд на 66-й минуте, забил Леандро Троссард. «Пчёлы» отыгрались на 74-й, голом отметился Айвен Тоуни.
«Арсенал» продолжает лидировать в чемпионате Англии, у команды 51 очко. «Брентфорд» занимает 8-е место с 34 баллами.
Брентфорд сейчас очень в хорошей форме и не проигрывали уже очень давно, вот и сегодня знатно потрепали нас.
В прошлом туре не смогли вскрыть автобус Дайча, сегодня крепкую оборону Брентфорда, пора Артете задуматься и поменять немного стилистику игры, нужно подключать удары с дальней дистанции, тем более что и Джака и Парти умеют бить.
Брентфорд сейчас очень в хорошей форме и не проигрывали уже очень давно, вот и сегодня знатно потрепали нас.
В прошлом туре не смогли вскрыть автобус Дайча, сегодня крепкую оборону Брентфорда, пора Артете задуматься и поменять немного стилистику игры, нужно подключать удары с дальней дистанции, тем более что и Джака и Парти умеют бить.
Самое главное - пытался гнать долго мысль, что успехи Арсенала вытекают из проблем у конкурентов, особенно у Ливерпуля и МС. Хочется надеяться, что ошибаюсь.
Самое главное - пытался гнать долго мысль, что успехи Арсенала вытекают из проблем у конкурентов, особенно у Ливерпуля и МС. Хочется надеяться, что ошибаюсь.