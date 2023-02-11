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«Арсенал» не смог обыграть «Брентфорд» в АПЛ

вчера, 19:58
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

«Арсенал» сыграл вничью с «Брентфордом» в матче 23-го тура АПЛ (1:1).

«Канониры» вышли вперёд на 66-й минуте, забил Леандро Троссард. «Пчёлы» отыгрались на 74-й, голом отметился Айвен Тоуни.

«Арсенал» продолжает лидировать в чемпионате Англии, у команды 51 очко. «Брентфорд» занимает 8-е место с 34 баллами.

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Все комментарии
konst19
konst19
вчера в 23:41
Брентфорд сейчас на ходу и даже учитывая что Арсенал играл дома это еще как то приемлемый результат. Вот предыдущее поражение от Ирисок было не приемлемо
Тристан
Тристан
вчера в 22:36
Болячки Венгера оказались хроническими. Каждый год февраль-март для канониров период спада, научное объяснение этого феномена - Артета наступает на те же грабли. При Венгере экономили на нападающих, всю атаку строя через атакующую полузащиту, так и сейчас, Нкетия превратился из-за отсутствия конкуренции в Жиру, осталось также язык высовывать при каждом неудачном моменте.
Самое главное - пытался гнать долго мысль, что успехи Арсенала вытекают из проблем у конкурентов, особенно у Ливерпуля и МС. Хочется надеяться, что ошибаюсь.
112910415
112910415
вчера в 21:48
а вот это плохой знак !
потеряна верность удара (
aNOOBis
aNOOBis ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:47
Полностью согласен. Он вроде освоился, и на нынешнем этапе он резче чем бразилец
barcamilan
barcamilan
вчера в 21:44
и в арсенале спад шоле?
A.S.A
A.S.A ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 21:42
Нужно Троссарда в основе выпускать, может Марти зашевелится
Master Shake
Master Shake
вчера в 21:20
всё равно чемпионство Арсенала неизбежно, совсем чуть чуть осталось!!
aNOOBis
aNOOBis ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:06
Они из далека много подходов совершили, но в створ из них мало прилетело. Сака держат двое, Мартинелли потух после подписания нового контракта, хотя гол Троссара сделал Сака всё-таки, не удержали
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:35
Скоро всем подряд будет проигрывать
konst19
konst19
вчера в 20:15
Вышли вперед на 74 минуте и отыгрались на 66й. Мда
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 20:10
Всё решится в очных встречах с МС... А их две...
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:06, ред.
С горем пополам вскрыли оборону "пчел" и так легко пропустили ответный гол.

Брентфорд сейчас очень в хорошей форме и не проигрывали уже очень давно, вот и сегодня знатно потрепали нас.

В прошлом туре не смогли вскрыть автобус Дайча, сегодня крепкую оборону Брентфорда, пора Артете задуматься и поменять немного стилистику игры, нужно подключать удары с дальней дистанции, тем более что и Джака и Парти умеют бить.
Elliada
Elliada
вчера в 20:03
Какой приятный для Сити счет. Отставание сократилось до 6 пунктов. Арсенал потерял очки во второй игре подряд. Сначала поражение от Эвертона, теперь ничья с Брентфордом. Если считать поражение Арсенала от Сити в Кубке Англии, то уже вырисовывается закономерность. У Арсенала спад. Впереди игра с Сити.
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