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«Фламенго» обыграл «Аль-Ахли» и занял 3-е место на Клубном чемпионате мира

вчера, 20:39
Аль-АхлиЛоготип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)2 : 4Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоМатч завершен

«Фламенго» одержал победу над «Аль-Ахли» в матче за 3-е место на Клубном чемпионате мира в Марокко (4:2).

Счёт на 11-й минуте с пенальти открыл Габриэль Барбоса. На 37-й Ахмед Радван сравнял. Али Маалул на 58-й не реализовал одиннадцатиметровый. Радван на 60-й оформил дубль. Бразильцы отыгрались на 77-й усилиями Педро Абреу. На 85-й Барбоса забил свой второй мяч с пенальти в игре, выведя свою команду вперёд. Педро Абреу на 90+1-й установил окончательный счёт. На 69-й у египтян красную карточку получил Халед Абдель Фаттах.

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