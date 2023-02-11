«Унион» сократил отставание от «Баварии» до 1 очка, обыграв «РБ Лейпциг» .

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вчера, 22:28

«РБ Лейпциг» проиграл «Униону» в матче 20-го тура Бундеслиги (1:2).

Хозяева вышли вперёд на 24-й минуте, гол забил Бенжамин Хенрикс. Берлинцы сравняли на 61-й усилиями Яника Хаберера. Победу гостям на 72-й принёс Робин Кнозе, реализовавший одиннадцатиметровый.

«РБ Лейпциг» занимает 5-е место в чемпионате Германии, на счету команды 36 очков. «Унион» идёт на 2-м месте с 42 баллами.