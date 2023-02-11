«Унион» сократил отставание от «Баварии» до 1 очка, обыграв «РБ Лейпциг» .

«РБ Лейпциг» проиграл «Униону» в матче 20-го тура Бундеслиги (1:2).
Хозяева вышли вперёд на 24-й минуте, гол забил Бенжамин Хенрикс. Берлинцы сравняли на 61-й усилиями Яника Хаберера. Победу гостям на 72-й принёс Робин Кнозе, реализовавший одиннадцатиметровый.
«РБ Лейпциг» занимает 5-е место в чемпионате Германии, на счету команды 36 очков. «Унион» идёт на 2-м месте с 42 баллами.
Мои поздравления болельщикам Униона.
Смотрел этот матч, знал что это будет очень интересное противостояние. А ведь ещё в первом тайме Лейпциг мог сделать очень комфортный для себя счёт, чтобы второй тайм играть без проблем. Но вот ещё раз убедился, что Вернер это самовлюблённый нарцисс. Когда можно сделать пас для завершения голевого момента и чтобы твоя команда уже вела с комфортным счётом, в нём откуда-то просыпается Марадона и он думает что он король футбола, начинает (вернее делает попытки) обыгрывать всех в штрафной. И в итоге или потеря мяча или удар в никуда, а в итоге потеря явного голевого момента . И ещё один такой же Силва , такое складывается ощущение, что у них соревнования, - кто больше всего запорет голевых моментов . И статистика этого матча тому яркое подтверждение, всего один удар в створ ворот. А ведь если бы не эта фобия (король футбола) могли бы и этот матч выиграть . Ну вот и всё что я хотел сказать о матче.
Мои поздравления болельщикам Униона.
Смотрел этот матч, знал что это будет очень интересное противостояние. А ведь ещё в первом тайме Лейпциг мог сделать очень комфортный для себя счёт, чтобы второй тайм играть без проблем. Но вот ещё раз убедился, что Вернер это самовлюблённый нарцисс. Когда можно сделать пас для завершения голевого момента и чтобы твоя команда уже вела с комфортным счётом, в нём откуда-то просыпается Марадона и он думает что он король футбола, начинает (вернее делает попытки) обыгрывать всех в штрафной. И в итоге или потеря мяча или удар в никуда, а в итоге потеря явного голевого момента . И ещё один такой же Силва , такое складывается ощущение, что у них соревнования, - кто больше всего запорет голевых моментов . И статистика этого матча тому яркое подтверждение, всего один удар в створ ворот. А ведь если бы не эта фобия (король футбола) могли бы и этот матч выиграть . Ну вот и всё что я хотел сказать о матче.