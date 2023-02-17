Бразильская конфедерация футбола пытается пригласить Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти по-прежнему имеет шансы возглавить сборную Бразилии.
Бразильская конфедерация футбола (CBF) пытается договориться с клубом из Мадрида, но при этом не испортить отношения сторон. CBF надеется, что не придется платить «сливочным», если итальянский специалист уйдет к ним. Однако вариант с финансовой компенсацией за разрыв контракта рулевого с «Реалом» также рассматривается. CBF готова подождать до конца текущего сезона, чтобы летом уже точно определиться с новым наставником национальной команды.