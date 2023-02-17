Сразу несколько топ-тренеров сейчас без работы. Вариантов для них предостаточно

1676618079

сегодня, 10:14

Рынок специалистов переполнен

Почеттино связывают со многими крупными командами

Летом 2022-го Почеттино и руководство ПСЖ приняли обоюдное решение о расторжении контракта. Да, парижане стали чемпионами Франции, но катарским владельцам клуба хочется заполучить заветный трофей Лиги чемпионов, где у ПСЖ дела сложились далеко не лучшим образом – команда вылетела в первой же стадии плей-офф от мадридского «Реала».

Недавно Почеттино вспоминал времена своей работы во Франции:

Создание единого механизма в такой команде было очень сложной задачей со многими неизвестными. Каждый из игроков – личность с большим талантом. Когда ПСЖ выигрывал – говорили, что благодаря индивидуальному мастерству футболистов, когда проигрывали – говорили, что из-за тренера. Все пренебрежительно относятся к работе главного тренера.

С момента отъезда из Парижа Почеттино фигурирует в разного рода слухах – он был одним из главных претендентов на мостик сборной Англии в тот момент, когда появились слухи об уходе Гарета Саутгейта после мундиаля. Сообщается, что нынешний тренер англичан свое окончательное решение не принял, а его контракт истекает летом 2024 года. Помимо Маурисио, среди кандидатов на эту должность называются Брендан Роджерс и Томас Тухель.

Кроме английской сборной у Почеттино были и другие варианты начала карьеры в сборных. Если верить СМИ , аргентинец рассматривался в качестве потенциального тренера Бельгии, но Королевская футбольная ассоциация страны приняла решение остановить свой выбор на Доменико Тедеско. Так же вариант был со сборной Бразилией, но в последнее время команду все чаще связывают с Карло Анчелотти.

На клубном уровне в текущем сезоне предостаточно коллективов, которые пребывают далеко не в лучшей своей форме. Летом Маурисио отправляли в лондонский «Челси», но Боэли остановил свой выбор на Грэме Поттере. После увольнения Джесси Марша из «Лидса» у американских владельцев была попытка заполучить Почеттино в связи с тем, что его стиль игры перекликается с тем, какой футбол был поставлен у «павлинов» в последние годы.

Кроме того, в Англии есть еще пара вариантов – его бывший клуб «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». У «молотобойцев» дела идут не лучшим образом и на кону стоит сохранение прописки в Премьер-Лиге, а стул под Мойесом уже довольно шаткий. В случае с «Тоттенхэмом» картина немного иная. Контракт нынешнего тренера Антонио Конте истекает ближайшим летом, а о продлении соглашения пока нет.

Аргентинца также отправляли в мадридский «Реал», «Атлетико» и туринский «Ювентус», но до предметных переговоров, судя по всему, дело не доходило.

Увольнение Томаса Тухеля стало для всех неожиданностью, и теперь немец ждет предложений

Перед началом сезона ничего не предвещало увольнения немецкого специалиста из «Челси». Клуб приобрел ряд игроков, и мнение Тухеля было одним из ведущих перед началом переговоров. Например, новый владелец команды прислушался к немцу касательно Криштиану Роналду. Тодд Боэли очень хотел заполучить португальского нападающего, но Томас был категорически против, в связи с чем тогда еще игрок «Манчестер Юнайтед» так и остался на северо-западе Англии.

Томаса Тухеля, как и Почеттино, рассматривают в качестве потенциального преемника Дэвида Мойеса и Антонио Конте, но амбиции немца немного более высокие и он хочет бороться за трофеи. «Тоттенхэм» и тем более «Вест Хэм» в текущем состоянии не смогут дать прямо сейчас тех ресурсов, которые позволили бы стать претендентами на серьезные трофеи.

Немецкий инсайдер Флориан Платтенберг сообщает, что Томас взялся за изучение испанского языка. Похоже, что приоритетом Тухеля является работа в Ла Лиге. Причем еще перед увольнением из «Челси» появлялась информация, что он предлагал свои услуги «Барселоне» с идеей о двойном руководстве в паре с Хави. Тухеля так же называют одним из главных претендентов на пост менеджера «Реала». Флорентино Перес хочет продолжать побеждать в Лиге чемпионов, а за плечами немецкого специалиста уже есть опыт финалов турнира, а также триумфа вместе с «Челси».

Будущее Зинедина Зидана остается загадкой

Трехкратный победитель Лиги чемпионов в качестве главного тренера мадридского «Реала» уже второй год находится без работы. За это время его отправляли лишь в несколько клубов, а также он был очень близок к тому, чтобы стать во главе сборной Франции, но контракт Дидье Дешама был продлен и слухи прекратились.

Французское издание RMC Sport сообщает, что Зизу готов вернуться к тренерской деятельности, но при одном условии. Он готов возглавить только четыре клуба — «Реал», ПСЖ , «Баварию» или «Ювентус».

Контракт Карло Анчелотти с «Реалом» истекает летом 2024-го, но в последние пару недель участились слухи о назначении в сборную Бразилии, которая отчаянно желает вернуть статус чемпиона мира в свои руки. До сих пор не совсем ясно, каково будущее итальянца на посту «сливочных», а значит, что возвращение Зидана в Мадрид исключать не стоит.

Что касается ПСЖ , то пост главного тренера клуба в принципе очень шаткая должность. Руководство парижан сменило достаточно большое количество специалистов и сейчас встал вопрос о нахождении в команде Кристофа Гальтье, поскольку французы проиграли три матча кряду и очень близки к вылету из Лиги чемпионов от мюнхенской «Баварии». Очень долгое время в СМИ пишут, что владельцы ПСЖ мечтают о назначении Зинедина Зидана и не раз контактировали с ним за последние полтора года, но Зизу всегда отдавал предпочтение работе со сборной Франции. Сейчас ситуация изменилась.

Положение «Ювентуса» сейчас не совсем ясное. На клуб наложили санкции и туринцы могут потерять возможность участвовать в еврокубках. В свою очередь, Зидан вряд ли согласится на переход в коллектив с довольно шатким положением. С мюнхенским клубом все проще – немцев устраивает Нагельсманн, в случае с остальными исключать развитие событий с назначением Зидана на их тренерский мостик уж точно не стоит.

Луис Энрике, Стивен Джеррард, Андре Виллаш-Боаш, Йоахим Лёв, Херардо Мартино, Рафа Бенитес, Люсьен Фавр, Марсело Бьелса, Джесси Марш, – это небольшой ряд специалистов, которые сейчас находятся без работы. В случае увольнения текущего главного тренера одним из топ-клубов они будут являться основными кандидатами на их должность.