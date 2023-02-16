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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Тухель может во второй раз возглавить ПСЖ

вчера, 18:38

Боссы ПСЖ раздумывают над приглашением нового главного тренера.

Некоторые люди в руководстве парижского клуба выступают за вариант с возвращением Томаса Тухеля. Эмир Катара всё ещё хочет, чтобы ПСЖ возглавил Зинедин Зидан.

Тухель тренировал парижан с 2018 по 2020 год.

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Все комментарии
dok66
dok66
вчера в 22:33
Как то мало претендентов на главного в ПСЖ . Даже за деньги . Никто не хочет рисковать своей репутацией , или что ?
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 21:44
Бог любит троицу!
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:40
Томас, не нужно, не ценят они нормальных тренеров! Лучше в Реал после Карло
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:35
Не стоит ему возвращаться в ПСЖ, на звезд он не найдет управу.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:30
Оба кандидата достойны, теперь выбор за шейхами
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:27
Зря Тухлого выгнали в своё время. Теперь сами не раз об этом уже пожалели.
112910415
112910415
вчера в 20:26
на тупик похоже
Antonio Antonio
Antonio Antonio
вчера в 20:14, ред.
Стул главного тренера ПСЖ воистину электрический. И руководство похоже работает такими же принципами как когда-то работала Салихова.

Не разберутся, уволят. Тухель с парижанам был в финале ЛЧ.По мне, так при нем был самый лучший ПСЖ. Зачем его было увольнять?

Почеттино выглядел неплохо. Там и Зидану не дадут работать. Это же ПСЖ.

Плюс в команде всем рулит Мбаппе. При Галатье он совсем оперился, при Тухеле он снова помалкивать станет. Ему удобнее был бы Почеттино.
Gahi
Gahi
вчера в 20:12
Весь вопрос в том захочет сам Тухель во второй раз возглавить ПСЖ он уже работал с клубом 14 мая 2018 года Тухель официально возглавил французский "Пари Сен-Жермен", подписав контракт на два года. Хотя до этого как сообщали СМИ, Тухель отказал "Баварии" перед этим переходом в клуб. У Томаса Тухеля было своё видение развитие клуба в плане трансферной деятельности где он публично критиковал это. За что естественно был осужден спортивным директором ПСЖ Леонардо, который сказал, что Тухель должен уважать людей, стоящих над ним и назвал эти комментарии вредными для клуба. Хотя Тухель за два года выиграл 6 трофеев и вывил впервые клуб в финал Лиги Чемпионов УЕФА, но с ним не захотели продолжать работать. Так что большой вопрос захочет после такого отношения к себе, сам Томас Тухель возвращаться вновь туда, где ему ясно указали его место. Удачи
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:55
Если только денег подзаработать)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:34
Гальте был ошибкой, чудовищной
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:12
Тухель - не худший вариант для ПСЖ.
sj667gcjt6m2
sj667gcjt6m2
вчера в 18:44
ПСЖ еще не проиграл Баварии, а слухи уже идут...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:40
Вот и новый тренер известен - Зидан.
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