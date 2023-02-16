Тухель может во второй раз возглавить ПСЖ

Боссы ПСЖ раздумывают над приглашением нового главного тренера.
Некоторые люди в руководстве парижского клуба выступают за вариант с возвращением Томаса Тухеля. Эмир Катара всё ещё хочет, чтобы ПСЖ возглавил Зинедин Зидан.
Тухель тренировал парижан с 2018 по 2020 год.
Не разберутся, уволят. Тухель с парижанам был в финале ЛЧ.По мне, так при нем был самый лучший ПСЖ. Зачем его было увольнять?
Почеттино выглядел неплохо. Там и Зидану не дадут работать. Это же ПСЖ.
Плюс в команде всем рулит Мбаппе. При Галатье он совсем оперился, при Тухеле он снова помалкивать станет. Ему удобнее был бы Почеттино.
Не разберутся, уволят. Тухель с парижанам был в финале ЛЧ.По мне, так при нем был самый лучший ПСЖ. Зачем его было увольнять?
Почеттино выглядел неплохо. Там и Зидану не дадут работать. Это же ПСЖ.
Плюс в команде всем рулит Мбаппе. При Галатье он совсем оперился, при Тухеле он снова помалкивать станет. Ему удобнее был бы Почеттино.