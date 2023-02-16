Тухель может во второй раз возглавить ПСЖ

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вчера, 18:38

Боссы ПСЖ раздумывают над приглашением нового главного тренера.

Некоторые люди в руководстве парижского клуба выступают за вариант с возвращением . Эмир Катара всё ещё хочет, чтобы ПСЖ возглавил .

Тухель тренировал парижан с 2018 по 2020 год.