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Николич может возглавить клуб из Венгрии

вчера, 13:25

Экс-тренер «Локомотива» Марко Николич может продолжить карьеру в Венгрии.

Специалист имеет шансы возглавить клуб «МОЛ Фехервар». В этой команде он уже работал в период с 2017 по 2019 год, коллектив по разу брал чемпионский титул и Кубок Венгрии. С московским клубом серб завоевал Кубок России 2020/21.

«МОЛ Фехервар» занимает 10-е место в первенстве Венгрии.

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протон
протон ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:28
Всё понял, авторизация была поздняя 09: 49. я оттолкнулся от нее, ведь до авторизации попадал в топ один раз 00: 25.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:49
Добрый день. Ваши комментарии уже дважды за сутки попадали в блок лучших.
"6) Попадание в блок "лучший комментарий" в течение 5 часов после публикации материала — 350 очков. Не более двух раз в сутки."
ДСА
ДСА
вчера в 13:55
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