Николич может возглавить клуб из Венгрии

Экс-тренер «Локомотива» Марко Николич может продолжить карьеру в Венгрии.
Специалист имеет шансы возглавить клуб «МОЛ Фехервар». В этой команде он уже работал в период с 2017 по 2019 год, коллектив по разу брал чемпионский титул и Кубок Венгрии. С московским клубом серб завоевал Кубок России 2020/21.
«МОЛ Фехервар» занимает 10-е место в первенстве Венгрии.
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