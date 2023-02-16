Николич может возглавить клуб из Венгрии

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вчера, 13:25

Экс-тренер «Локомотива» может продолжить карьеру в Венгрии.

Специалист имеет шансы возглавить клуб «МОЛ Фехервар». В этой команде он уже работал в период с 2017 по 2019 год, коллектив по разу брал чемпионский титул и Кубок Венгрии. С московским клубом серб завоевал Кубок России 2020/21.

«МОЛ Фехервар» занимает 10-е место в первенстве Венгрии.