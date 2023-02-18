Рэтклифф и INEOS подтвердили заявку на покупку МЮ и сделали заявление

Британский миллиардер Джим Рэтклифф и компания INEOS подтвердили заявку на приобретение «Манчестер Юнайтед», а также опубликовали заявление относительно амбиций в отношении клуба в случае успешной сделки.

Предложение Рэтклиффа оценивается в 4 млрд фунтов.

Мы можем подтвердить, что сэр Джим Рэтклифф и INEOS подали заявку на приобретение контрольного пакета акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Хотели бы видеть нашу роль в качестве долгосрочных хранителей «Манчестер Юнайтед» от имени болельщиков и более широкого сообщества. Мы амбициозны и очень конкурентоспособны и хотели бы инвестировать в «Манчестер Юнайтед», чтобы снова сделать этот клуб номером один в мире. Мы хотели бы помочь начать следующую главу, углубляя культуру английского футбола, сделав клуб маяком для современного, прогрессивного, ориентированного на болельщиков подхода к владению.

Мы хотим, чтобы «Манчестер Юнайтед» опирался на свою славную историю и корни на северо-западе Англии, чтобы «Манчестер Юнайтед» снова стал «Манчестер Юнайтед» и был сосредоточен на победе в Лиге чемпионов.