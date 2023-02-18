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Рэтклифф и INEOS подтвердили заявку на покупку МЮ и сделали заявление

сегодня, 17:41

Британский миллиардер Джим Рэтклифф и компания INEOS подтвердили заявку на приобретение «Манчестер Юнайтед», а также опубликовали заявление относительно амбиций в отношении клуба в случае успешной сделки.

Предложение Рэтклиффа оценивается в 4 млрд фунтов.

Мы можем подтвердить, что сэр Джим Рэтклифф и INEOS подали заявку на приобретение контрольного пакета акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Хотели бы видеть нашу роль в качестве долгосрочных хранителей «Манчестер Юнайтед» от имени болельщиков и более широкого сообщества. Мы амбициозны и очень конкурентоспособны и хотели бы инвестировать в «Манчестер Юнайтед», чтобы снова сделать этот клуб номером один в мире. Мы хотели бы помочь начать следующую главу, углубляя культуру английского футбола, сделав клуб маяком для современного, прогрессивного, ориентированного на болельщиков подхода к владению.

Мы хотим, чтобы «Манчестер Юнайтед» опирался на свою славную историю и корни на северо-западе Англии, чтобы «Манчестер Юнайтед» снова стал «Манчестер Юнайтед» и был сосредоточен на победе в Лиге чемпионов.

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Перевод с talksport.com Фото: Getty
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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 19:28
Главное чтобы владелец любил футбол.
Если к данному виду спорта владелец будет относиться поверхностно, то успеха не будет.
Не хотелось бы чтобы получилось как у ПСЖ, где скупают все что блестит. Хотя с приходом Кампуша, может все изменится к лучшему.
протон
протон
сегодня в 19:13
Рэтклифф конечно хороший мужик, но МЮ - это главный футбольный актив в мире, так как Реал, Барсу и Баварию купить невозможно из-за внутренних уставов и правил, такую игрушку надо ещё потянуть, тем более что ОТ не модернизировали с нулевых, тот же Энфилд уже сделал несколько рывков за этот промежуток, а Реал и вовсе повысил уровень стадионов введя новую категорию супер стадионов. Думаю гонку выиграет Эмир, это они так говорят, что они будут торговаться, на деле же будет не так))) Но думаю у молотка соберутся ещё и люди из США, но хотелось бы прямо самых известных
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 17:58
Не сложно представить насколько весомее будет заход британского владельца здесь и сейчас в АПЛ
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