«Челси» перед матчем с «Саутгемптоном» почтил память Кристиана Атсу

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сегодня, 19:43

«Челси» перед матчем 24-го тура АПЛ почтил память бывшего полузащитника лондонцев .

Футболист, выступавший в нынешнем сезоне за «Хатайспор», был найден мёртвым под завалами в Турции.

Хавбек был игроком «синих» с 2013 по 2017 год.