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«Челси» перед матчем с «Саутгемптоном» почтил память Кристиана Атсу

сегодня, 19:43
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

«Челси» перед матчем 24-го тура АПЛ почтил память бывшего полузащитника лондонцев Кристиана Атсу.

Футболист, выступавший в нынешнем сезоне за «Хатайспор», был найден мёртвым под завалами в Турции.

Хавбек был игроком «синих» с 2013 по 2017 год.

«Челси» перед матчем с «Саутгемптоном» почтил память Кристиана Атсу

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Все комментарии
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 20:11
Атсу. Я его помню, очень жалко.
Жасур Баратов
Жасур Баратов
сегодня в 20:01
Смерть это правда! Кому-то рано Кому-то поздно мы все вернёмся туда!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:01
Прости и прими.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:47
Очень жаль парня. Мои соболезнования.
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