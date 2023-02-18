«Челси» перед матчем с «Саутгемптоном» почтил память Кристиана Атсу

«Челси» перед матчем 24-го тура АПЛ почтил память бывшего полузащитника лондонцев Кристиана Атсу.
Футболист, выступавший в нынешнем сезоне за «Хатайспор», был найден мёртвым под завалами в Турции.
Хавбек был игроком «синих» с 2013 по 2017 год.
|Челси0 : 1Саутгемптон
|Матч завершен
«Челси» перед матчем 24-го тура АПЛ почтил память бывшего полузащитника лондонцев Кристиана Атсу.
Футболист, выступавший в нынешнем сезоне за «Хатайспор», был найден мёртвым под завалами в Турции.
Хавбек был игроком «синих» с 2013 по 2017 год.