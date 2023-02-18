Экс-вратарь «Ливерпуля» Кариус может сыграть в финале Кубка Лиги

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вчера, 23:19

Место в воротах «Ньюкасла» в финале Кубка Английской Лиги против «Манчестер Юнайтед» может занять или .

В игре 24-го тура АПЛ с «Ливерпулем» красную карточку получил голкипер Ник Поуп, он не сможет принять участие в кубковой встрече с МЮ , потому что дисквалификация распространяется и на этот турнир.

Вторым вратарём «сорок» является Мартин Дубравка, но он также не сможет сыграть с манкунианцами, так как в этом сезоне уже выступал за МЮ в Кубке Лиги. Ещё один голкипер «Ньюкасла» Карл Дарлоу до конца сезона будет играть за «Халл Сити» на правах аренды.

Кариус не провёл ни одного официального матча с февраля 2021 года.