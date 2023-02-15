Промес может принять участие в кубковом матче с «Локомотивом»

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вчера, 14:03

По информации источника, тренерский штаб «Спартака» во главе с положительно оценивает физическую форму нападающего .

31-летний форвард готовится к возобновлению сезона в Москве индивидуально, он пропустил оба сбора клуба в ОАЭ , а также не полетел на заключительный сбор команды в Турцию.

Высока вероятность, что голландец будет включён в заявку «Спартака» на первый матч 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом», который состоится 22 февраля. Не исключено, что футболист выйдет в стартовом составе.