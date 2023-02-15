Промес может принять участие в кубковом матче с «Локомотивом»

По информации источника, тренерский штаб «Спартака» во главе с Гильермо Абаскалем положительно оценивает физическую форму нападающего Квинси Промеса.
31-летний форвард готовится к возобновлению сезона в Москве индивидуально, он пропустил оба сбора клуба в ОАЭ, а также не полетел на заключительный сбор команды в Турцию.
Высока вероятность, что голландец будет включён в заявку «Спартака» на первый матч 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом», который состоится 22 февраля. Не исключено, что футболист выйдет в стартовом составе.
И ничего ему за это не будет...
И ничего ему за это не будет...
Дзюба тренировался самостоятельно ...
друзья снова встретятся ?! )
Дзюба тренировался самостоятельно ...
друзья снова встретятся ?! )