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Промес может принять участие в кубковом матче с «Локомотивом»

вчера, 14:03
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак22.02.2023 в 20:00 Не начался

По информации источника, тренерский штаб «Спартака» во главе с Гильермо Абаскалем положительно оценивает физическую форму нападающего Квинси Промеса.

31-летний форвард готовится к возобновлению сезона в Москве индивидуально, он пропустил оба сбора клуба в ОАЭ, а также не полетел на заключительный сбор команды в Турцию.

Высока вероятность, что голландец будет включён в заявку «Спартака» на первый матч 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом», который состоится 22 февраля. Не исключено, что футболист выйдет в стартовом составе.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:24
Конечно может - он ведь игрок Спартака.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:20
Промес может вообще всё что угодно...
И ничего ему за это не будет...
FruttyPups
FruttyPups ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 17:17
спасибо, исправили.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:15
Конечно надо выпускать.
112910415
112910415
вчера в 17:14
дата неправильная в подзаголовке
112910415
112910415
вчера в 16:15
Промес готовился индивидуально
Дзюба тренировался самостоятельно ...
друзья снова встретятся ?! )
lotsman
lotsman
вчера в 15:57
Интересно будет посмотреть на результат индивидуальной подготовки.))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:07
Занимался самоподготовкой,тренер оценит его работу.
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