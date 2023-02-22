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Димарко может продолжить карьеру в Англии или Испании

сегодня, 09:28

Защитник «Интера» Федерико Димарко может продолжить карьеру в другом чемпионате.

Речь идет об интересе со стороны «Атлетико» или «Манчестер Сити».

«Горожане» видят в игроке возможную замену Жоау Канселу.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:41
Всем добра!
Клоноводство тоже сложная и кропотливая работа. Человеку явно должны помогать, типа литературных рабов. Нейроны в каждой группе разные, и нужно выбрать на каждую группу один матч и перебрать этими 8-10 клонами самые "очковые" счета. Повезло кому-то, сорвал тысяч 50, эту группу можно оставить в покое. 1-2 место в ней обеспечено..
Это тоже труд, другое дело, что клоновод нечестен по отношению к остальным участникам.

В то же время и писательский талант есть не у всех.
Выход вижу в таких нововведениях:
1. Ограничить количество очков, ставящихся на высокие кэфы.100 очков на 50 или 1000 очков на 50 - большая разница.
10 раз поставить по 100 очков на кэф 50 - сложная работа. И это на 1 клон.
А если их сотня...
2. 50 очков +10 очков за первый комментарий, раз в 3 часа.
Это по максимуму в сутки 480 очков + 400 очков за вход.
Лучшие комментарии -350 очков, раз в сутки, Народный обозреватель тоже раз в сутки.

В идеале бы вообще запретить клоноводство, но раз это невозможно, хотя бы осложнить им жизнь.
А второй пункт слегка уравнивает писателей с обычными игроками. Не трутнями, но не умеющими или не хотящими писАть длинные толковые посты...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 09:54
Главное чтобы подошёл, сыгрался
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:50
Вопрос, а надо ли это игроку?
Гость
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