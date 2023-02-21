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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ не собирается увольнять Гальтье и назначать Тухеля

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:03
Всем мирной ночи!

Храни вас Всевышний!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:01
ПСЖ, стабильность прежде всего ! Чемпионам Лиги 1 , нечего делать в Лиге Чемпионов , Гальтье гарантирует !)
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:59
Интересно, что они скажут если ПСЖ вылетит из ЛЧ.
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:55, ред.
Бросим друг другу
шпильки подсовывать,
разведем изысканный словесный ажур.
А когда мне товарищи предоставят слово —
я это слово возьму и скажу:
— Я кажусь вам академиком с большим задом,
один, мол, я жрец ставок непролазных.
А мне в действительности
единственное надо —
чтоб больше клонов хороших и разных...
Не Маяковский)...
Шуnя771
Шуnя771 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:55, ред.
Добрый вечер!
Спасибо!

P.S. За высокую активность в теге «НашелОшибку».
Мну перестал "находить", показалось только хуже....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:53
"Ближайшее время"....
Для нас может быть месяц..., пол года...
Для "Чёрной дыры" миллион лет)
alexgurzan
alexgurzan ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:48
Добрый вечер.
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