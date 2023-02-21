ПСЖ не собирается увольнять Гальтье и назначать Тухеля

В ПСЖ определились с будущим главного тренера клуба.
Парижский клуб не планирует увольнять Кристофа Гальтье в ближайшее время.
Кроме того, парижане не собираются назначать Томаса Тухеля на должность нового наставника команды.
В ПСЖ определились с будущим главного тренера клуба.
Парижский клуб не планирует увольнять Кристофа Гальтье в ближайшее время.
Кроме того, парижане не собираются назначать Томаса Тухеля на должность нового наставника команды.
Храни вас Всевышний!
Храни вас Всевышний!
шпильки подсовывать,
разведем изысканный словесный ажур.
А когда мне товарищи предоставят слово —
я это слово возьму и скажу:
— Я кажусь вам академиком с большим задом,
один, мол, я жрец ставок непролазных.
А мне в действительности
единственное надо —
чтоб больше клонов хороших и разных...
Не Маяковский)...
шпильки подсовывать,
разведем изысканный словесный ажур.
А когда мне товарищи предоставят слово —
я это слово возьму и скажу:
— Я кажусь вам академиком с большим задом,
один, мол, я жрец ставок непролазных.
А мне в действительности
единственное надо —
чтоб больше клонов хороших и разных...
Не Маяковский)...
Спасибо!
P.S. За высокую активность в теге «НашелОшибку».
Мну перестал "находить", показалось только хуже....
Спасибо!
P.S. За высокую активность в теге «НашелОшибку».
Мну перестал "находить", показалось только хуже....
Для нас может быть месяц..., пол года...
Для "Чёрной дыры" миллион лет)
Для нас может быть месяц..., пол года...
Для "Чёрной дыры" миллион лет)
Как получить ВИП:
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
Как получить ВИП:
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962