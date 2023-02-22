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В ПСЖ поделились информацией о травме Неймара

сегодня, 10:44

ПСЖ организовал повторное обследование нападающего Неймара. Игрок получил повреждение в матче с «Лиллем».

У футболиста парижского клуба выявлено растяжение голеностопа с повреждением связок. В начале следующей недели будет проведен новый осмотр бразильца.

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Все комментарии
drug01
drug01 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:53
Он сам очень сложный человек, иногда не знаешь болеет он или нет
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:28
Не вовремя он травмировался.... ой не вовремя...
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:14
Здравствуйте!
Согласен с Вами. Только ещё раз нужно указать, что суммарно лимит ставки также должен составлять 1000 очков. То есть можно сделать 10 ставок по 1000 очков, чтобы не ущемлять права любителей высоких кэфов.
А для тех кто думает, что переключаться между клонами это долго...
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 11:11
Это говорит об одном что игрок на топ уровне свое уже отыграл. Необходимо искать команду по рангу ниже нежели та где он сейчас. Так как таким командам он уже не будет приносить столь желанный результат. Его статистика в чемпионате 13+11 ни о чем не говорит. Вот в еврокубках совершенно иная ситуация. Им необходим игрок который делал бы разницу в ЛЧ кроме Мбаппе.
Elliada
Elliada
сегодня в 10:53
Всех интересует не травма, а сроки
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