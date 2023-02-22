В ПСЖ поделились информацией о травме Неймара

ПСЖ организовал повторное обследование нападающего Неймара. Игрок получил повреждение в матче с «Лиллем».
У футболиста парижского клуба выявлено растяжение голеностопа с повреждением связок. В начале следующей недели будет проведен новый осмотр бразильца.
Согласен с Вами. Только ещё раз нужно указать, что суммарно лимит ставки также должен составлять 1000 очков. То есть можно сделать 10 ставок по 1000 очков, чтобы не ущемлять права любителей высоких кэфов.
А для тех кто думает, что переключаться между клонами это долго...
Согласен с Вами. Только ещё раз нужно указать, что суммарно лимит ставки также должен составлять 1000 очков. То есть можно сделать 10 ставок по 1000 очков, чтобы не ущемлять права любителей высоких кэфов.
А для тех кто думает, что переключаться между клонами это долго...