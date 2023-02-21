Аспиликуэту выписали из больницы. Игрок ранее получил сотрясение мозга

Защитник и капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта выписан из больницы после травмы головы.
Испанец получил сотрясение мозга после удара ногой по голове со стороны нападающего «Саутгемптона» Секу Мары в поединке 24-го тура АПЛ (0:1).
На официальном сайте лондонцев сообщается:
После сотрясения мозга, полученного во время субботней игры против «Саутгемптона», Сезар Аспиликуэта был выписан из больницы и поправляется в Кобхэме. Медицинская команда клуба внимательно следит за состоянием Сезара, придерживаясь важных протоколов, чтобы обеспечить его безопасность.
Сегодня Сезар наблюдал за тренировкой, прежде чем начать работать над тем, чтобы вернуться на поле.
Здоровья Сезару!
Здоровья Сезару!