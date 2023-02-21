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Аспиликуэту выписали из больницы. Игрок ранее получил сотрясение мозга

сегодня, 15:52

Защитник и капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта выписан из больницы после травмы головы.

Испанец получил сотрясение мозга после удара ногой по голове со стороны нападающего «Саутгемптона» Секу Мары в поединке 24-го тура АПЛ (0:1).

На официальном сайте лондонцев сообщается:

После сотрясения мозга, полученного во время субботней игры против «Саутгемптона», Сезар Аспиликуэта был выписан из больницы и поправляется в Кобхэме. Медицинская команда клуба внимательно следит за состоянием Сезара, придерживаясь важных протоколов, чтобы обеспечить его безопасность.

Сегодня Сезар наблюдал за тренировкой, прежде чем начать работать над тем, чтобы вернуться на поле.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:52
Небольшая встряска мозгов даже полезна, начинаешь всё немного по другому воспринимать.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:56
Футбол травмоопасный вид спорта...

Здоровья Сезару!
Гость
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