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В 2019 году глава УЕФА отказался от изменения формата Лиги чемпионов

27 февраля 2023, 17:51

Экс-президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал, что в 2019 году глава УЕФА Александер Чеферин отказался менять формат Лиги чемпионов.

В 2019 году мы с Александером Чеферином были готовы к переменам. Топ-клубы Ассоциации европейских клубов (ECA) договорились о новом формате. Но середняки больших чемпионатов, боссы сильнейших лиг и некоторые федерации увидели в новом формате угрозу. Поэтому Чеферин решил изменения не внедрять.

Клубы хотели обновить и улучшить систему европейского футбола. Когда УЕФА встал на их пути, возникли планы создать новые соревнования с командами ECA. Получится ли это теперь, зависит от Европейского суда.

Почему я не боролся за перемены в УЕФА изнутри? Это была внутренняя борьба, я не мог в ней победить. Даже с пониманием того, что нынешняя система не предлагает будущее для таких коллективов, как «Аякс», «Андерлехт», «Селтик», «Бенфика», «Панатинаикос», «Црвена Звезда», и других.

Поэтому необходимо идти дальше, искать другие пути развития европейского футбола.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 00:06
Если ты чего то не понимаешь то это не означает что в этом нет смысла. У многих одна и та же ошибка, сидя на диване, они считают себя умнее, чем боссы клубов, вы умные а они тупые. Но теперь по делу. Победииель лч, получает меньше призовых чем последняя команда АПЛ, но ЛЧ намного больше смотрят и рейтинг там выше, а значит спонсоры платят больше, и тут вопрос куда уходят деньги? Конечно же карман уефа . Аякс дошел до полуфинала а толку то? Он в три раза меньше заработал чем последняя команда АПЛ, и поэтому у последней команды апл есть 150 лямов на трнасферы, а у Аякса ничего нет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
27 февраля в 23:52, ред.
Отчего нужно так предвзято относиться к Суперлиге ? Она нам как болельщикам, что плохого предлагает ? Мы вообще имеем представление о её концепции ? Или кто-либо из нас знаком с её стандартами, регламентом и этапами практического введения в состязательный процесс ?! Реальность такова, что никто нихрена о ней не знает!
А отверженность ко всему новому абсолютно не на чём не основана и сродни высказываниям типа "А баба-яга против!", что совсем не серьёзно.

И не в Суперлиге по сути дело. Она - есть не что иное, как реакция на утопические решения УЕФА и полный рассинхрон в её работе как по части координации и управления национальными футбольными федерациями Европы, так и ЕК.

Взгляните на проблемные вопросы клубного футбола системно, со стороны и судите сами: никого не интересует аритмия игрового графика у команд. Все топы предоставлены сами себе и вынуждены уже не столько играть в футбол и радовать зрителя, сколько выбирать реальное количество турниров, где можно хоть как то сохранить физические кондиции и показать всё на что способен. Это нормально ?!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Elliada (раскрыть)
27 февраля в 21:25
Я бы не сказал, что для какой-то команды путь будет длинее. Если говорить о Барсе, то их путь закончился на групповом этапе, также как и для Ювентуса. Поэтому автоматически отбрасывать другие клубы только потому что это клуб из Бельгии или Голландии нельзя.
Именно по этой причине такие клубы как Барса и Юве не хотели наибольшей конкуренции в ЛЧ по швейцарской системе, так как шанс отбросить наиболее известные клубы мог быть и у середняков, тем самым заработать больше могли такие клубы как Аякс или Брюгге если выходили в плей офф. А этого Реал, Барса, Юве не хотят, они хотят как монархи передавать свою власть от одного поколения в другое без какой либо демократии.
А Суперлигу не возможно создать без других команд, это как президент сам по себе не может быть избран, если в стране не будет народа. Да и сама Суперлига подразумевает опять таки монархическую систему, где Реал, Барса, Юве забирали бы основную часть доходов, а другим падали бы гроши. Если конечно вообще такой турнир возможно создать, ведь есть конкуренция на телевизионном рынке, где трансляция матчей может быть занята компанией которая работает с УЕФА. Им просто не дадут развернуться на телевизионном рынке. Так еще Реал, Барса, Юве хотят взять кредиты при создании такого турнира, а кредиторы тоже не ждут, когда у них начнутся хорошие времена.
протон
протон
27 февраля в 21:18
То есть Чеферин отменил изменения, так как большинству клубов УЕФА они не понравились? Значит Александер все правильно сделал. А Аньелли чего хотел, еще больше преимущества для грандов?
Мы все помним его высокомерные высказывания об Аталанте, так что нет, спасибо, обойдемся без Суперлиги. Проводите плохой сезон - извольте отдохнуть от еврокубков. Занимаетесь финансовыми махинациями и получаете очковый штраф - извольте отдохнуть от еврокубков.
Подкупаете судей - извольте отдохнуть от Серии А.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
27 февраля в 20:43, ред.
Всё наоборот (имхо).

Попробую изложить на кастрюльно-кухонном языке...
Аньелли, как и Перес, ратовали за меньшее число участников для того чтоб иметь с трансляций и прочего медиа-бизнеса более высокий доход, который распределялся бы на топов и близких к ним по классу команд.
Кто смотрел на групповом этапе матч Ювентус - Маккаби, Севилья - Копенгаген или Барселона - Пльзень ? Правильно, никто..., никто кроме любителей Маккаби, Пльзеня и Копенгагена..., за что Чефер, с последних, поимел %. А вот для Юве и Барсы такие игры наоборот вели к финансовым потерям... причём солидным! Ведь все у ТВ-экранов не дураки - подавляющая часть футбольного народа, в это же время, смотрела игры калибра МС - Боруссия или ПСЖ - Бенфика.
Поэтому... Поэтому УЕФА, посредством своих махинаций, действует во вред статусу этого турнира, а не во благо его развития и популяризации..., о чём господин Перес уже неоднократно заявлял. И в его словах есть логика - любой матч такого турнира как ЛЧ должен быть ДЛЯ зрителя ( и, естественно, для участников), а не для кармана Чефера и футбольной шушеры. Однако Шура словенский так не считает...

P.S. Это если рассматривать в общем ... и только Часть (!) проблем топ-клубов. На самом же деле их дофига и больше!
25процентный клоун
25процентный клоун
27 февраля в 19:08
Аякс и Бенфика не хуже Сити выступают в ЛЧ
adekvat
adekvat
27 февраля в 19:01
Скоро арабы с пиндосами скупят все команды, тогда замутят новую ЛЧ между собой. А Селтики и Аяксы вообще пролетят.
SSC Napoli
SSC Napoli
27 февраля в 18:30
Правильно сделал.
Elliada
Elliada
27 февраля в 18:09
Я, конечно, не знаю какой формат Аньели хотел продвигать, но думается мне, что это увеличение участников. И тут у меня вопрос. Какой в этом смысл, кроме зарабатывания больше денег??? Середняки всё равно не способны выиграть ЛЧ, а для топов просто будет длиннее путь к трофею. Так что слова Аньели о том, что он думал о середняках, полный бред. К тому же, сейчас и так много турниров, много игр. К чему еще дополнительные матчи? Футболисты помрут на поле.
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