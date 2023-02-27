В 2019 году глава УЕФА отказался от изменения формата Лиги чемпионов

Экс-президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал, что в 2019 году глава УЕФА Александер Чеферин отказался менять формат Лиги чемпионов.
В 2019 году мы с Александером Чеферином были готовы к переменам. Топ-клубы Ассоциации европейских клубов (ECA) договорились о новом формате. Но середняки больших чемпионатов, боссы сильнейших лиг и некоторые федерации увидели в новом формате угрозу. Поэтому Чеферин решил изменения не внедрять.
Клубы хотели обновить и улучшить систему европейского футбола. Когда УЕФА встал на их пути, возникли планы создать новые соревнования с командами ECA. Получится ли это теперь, зависит от Европейского суда.
Почему я не боролся за перемены в УЕФА изнутри? Это была внутренняя борьба, я не мог в ней победить. Даже с пониманием того, что нынешняя система не предлагает будущее для таких коллективов, как «Аякс», «Андерлехт», «Селтик», «Бенфика», «Панатинаикос», «Црвена Звезда», и других.
Поэтому необходимо идти дальше, искать другие пути развития европейского футбола.
Попробую изложить на кастрюльно-кухонном языке...
Аньелли, как и Перес, ратовали за меньшее число участников для того чтоб иметь с трансляций и прочего медиа-бизнеса более высокий доход, который распределялся бы на топов и близких к ним по классу команд.
Кто смотрел на групповом этапе матч Ювентус - Маккаби, Севилья - Копенгаген или Барселона - Пльзень ? Правильно, никто..., никто кроме любителей Маккаби, Пльзеня и Копенгагена..., за что Чефер, с последних, поимел %. А вот для Юве и Барсы такие игры наоборот вели к финансовым потерям... причём солидным! Ведь все у ТВ-экранов не дураки - подавляющая часть футбольного народа, в это же время, смотрела игры калибра МС - Боруссия или ПСЖ - Бенфика.
Поэтому... Поэтому УЕФА, посредством своих махинаций, действует во вред статусу этого турнира, а не во благо его развития и популяризации..., о чём господин Перес уже неоднократно заявлял. И в его словах есть логика - любой матч такого турнира как ЛЧ должен быть ДЛЯ зрителя ( и, естественно, для участников), а не для кармана Чефера и футбольной шушеры. Однако Шура словенский так не считает...
P.S. Это если рассматривать в общем ... и только Часть (!) проблем топ-клубов. На самом же деле их дофига и больше!
Попробую изложить на кастрюльно-кухонном языке...
Аньелли, как и Перес, ратовали за меньшее число участников для того чтоб иметь с трансляций и прочего медиа-бизнеса более высокий доход, который распределялся бы на топов и близких к ним по классу команд.
Кто смотрел на групповом этапе матч Ювентус - Маккаби, Севилья - Копенгаген или Барселона - Пльзень ? Правильно, никто..., никто кроме любителей Маккаби, Пльзеня и Копенгагена..., за что Чефер, с последних, поимел %. А вот для Юве и Барсы такие игры наоборот вели к финансовым потерям... причём солидным! Ведь все у ТВ-экранов не дураки - подавляющая часть футбольного народа, в это же время, смотрела игры калибра МС - Боруссия или ПСЖ - Бенфика.
Поэтому... Поэтому УЕФА, посредством своих махинаций, действует во вред статусу этого турнира, а не во благо его развития и популяризации..., о чём господин Перес уже неоднократно заявлял. И в его словах есть логика - любой матч такого турнира как ЛЧ должен быть ДЛЯ зрителя ( и, естественно, для участников), а не для кармана Чефера и футбольной шушеры. Однако Шура словенский так не считает...
P.S. Это если рассматривать в общем ... и только Часть (!) проблем топ-клубов. На самом же деле их дофига и больше!
Мы все помним его высокомерные высказывания об Аталанте, так что нет, спасибо, обойдемся без Суперлиги. Проводите плохой сезон - извольте отдохнуть от еврокубков. Занимаетесь финансовыми махинациями и получаете очковый штраф - извольте отдохнуть от еврокубков.
Подкупаете судей - извольте отдохнуть от Серии А.
Мы все помним его высокомерные высказывания об Аталанте, так что нет, спасибо, обойдемся без Суперлиги. Проводите плохой сезон - извольте отдохнуть от еврокубков. Занимаетесь финансовыми махинациями и получаете очковый штраф - извольте отдохнуть от еврокубков.
Подкупаете судей - извольте отдохнуть от Серии А.