В 2019 году глава УЕФА отказался от изменения формата Лиги чемпионов

Экс-президент «Ювентуса» рассказал, что в 2019 году глава УЕФА отказался менять формат Лиги чемпионов.

В 2019 году мы с Александером Чеферином были готовы к переменам. Топ-клубы Ассоциации европейских клубов ( ECA ) договорились о новом формате. Но середняки больших чемпионатов, боссы сильнейших лиг и некоторые федерации увидели в новом формате угрозу. Поэтому Чеферин решил изменения не внедрять.

Клубы хотели обновить и улучшить систему европейского футбола. Когда УЕФА встал на их пути, возникли планы создать новые соревнования с командами ECA . Получится ли это теперь, зависит от Европейского суда.

Почему я не боролся за перемены в УЕФА изнутри? Это была внутренняя борьба, я не мог в ней победить. Даже с пониманием того, что нынешняя система не предлагает будущее для таких коллективов, как «Аякс», «Андерлехт», «Селтик», «Бенфика», «Панатинаикос», «Црвена Звезда», и других.

Поэтому необходимо идти дальше, искать другие пути развития европейского футбола.