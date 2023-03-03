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Минспорта отказало «Спартаку» в помощи получения гражданства РФ для Промеса

вчера, 00:43

Министерство спорта России отказалось помогать «Спартаку» в вопросе получения российского гражданства для нападающего Квинси Промеса. Об этом сообщил журналист Иван Карпов, который обратился за комментариями в Минспорта, где ему ответили:

Футбольный клуб «Спартак-Москва» направил в Минспорт России письмо об оказании содействия в получении гражданства Российской Федерации гражданину Королевства Нидерланды Квинси Антону Промесу в порядке, предусмотренном федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации».

В ходе проработки данного вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспортом России принято решение отказать ФК «Спартак-Москва» в направлении ходатайства о предоставлении гражданства Российской Федерации Квинси Антону Промесу.

По информации журналиста, отказ, о котором «Спартак» уведомили ещё в конце декабря, вызван тем, что МВД сообщило в Минспорта о том, что Промес проходит в Нидерландах обвиняемым по уголовному делу.

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Все комментарии
br3vqmwwge97
br3vqmwwge97 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 03:35
А причём здесь Газпром вообще?
Промес совершил преступления у себя на Родине и должен отвечать по их законам.
Да ему отказали в получении российского гражданства по этой причине, плюс за ним ещё дело с торговлей наркотиков числится. Пусть сначала проблемы уладит, а потом просит.
Из всего нашего разговора я понял, что вы считаете. Промеса официально ещё не признали преступником, ну а если признают, то Россия его не должна выдавать.
А зачем нам преступник Промес? России он точно не нужен и народ нашей страны уж точно печалиться по этому поводу не будет.
Вот я к Газпрому никак не отношусь от слова совсем.
Я не болею за Зенит, не работаю в Газпроме, у меня нет их акции, дома газа тоже нет, наоборот я явный противник газа в домах, но меня тоже можно обвинить в заговоре с ними, так как я не переживаю за преступника Промеса.
А забыл у меня газ в зажигалке есть... наверное из-за этого.
Так, что кому нужен Промес, что бы куда то вмешиваться.
А Промес боится, так как знает, что пока просят два года, а за наркоту накинут ещё очень много.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ u8vshytrqpp5 (раскрыть)
вчера в 23:08
Если вмешается Газпром ,то точно Антоху сдадут .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:06
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 22:56
    Про Промеса только хорошее ! Назло всем вам ,злопыхателям и завистникам , Антоха продлит контракт . ))
    Геннадьич
    Геннадьич
    вчера в 22:37
    Мне прям таки смешно по поводу причины отказа.Нам где только в ЕС не гадят,как только не ограничивают,в турниры не пускают,а здесь мы неожиданно зауважали суд Нидерландов. Позвонили просто из газпрома и закрыли вопрос.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 19:31, ред.
    Повторю еще раз, пока не поймешь. Я терпелив. Никаких "взаимоотношений двух враждебных государств" по этому пустяку нет и не было. Есть вызов гражданину в суд. Гражданин проигнорировал. Никакого обращения к РФ со стороны Голландии не было. А ФК Спартак это не государство. Если будет обращение к РФ о выдаче преступника, если суд его признает таким, и будет ответ, вот тогда можно о чем то говорить. Но повторю повод слишком мелкий для диалога между странами.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 18:58
    Повторяю ещё раз:Взаимоотношения Промеса с судом Нидерландии в нашей стране никого интересовать не должны.Они выпустили,мы дали рабочую визу,срок которой не истёк.Всё остальное-или после окончания её(как ты справедливо отмечаешь),или после требования о выдаче для отбытия наказания,после состоявшегося уголовного процесса и его положительного вердикта.А домысливать,предполагать и исследовать юридические обязательства двух ныне враждебных государств-не моё дело.У нас он нарушает что-то? НЕТ.Вот и весь сказ.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 18:35
    Ты глубоко неправ. Они лично обвиняемому выслали запрос на явку в суд. Он не явился. Теперь они через адвоката потребуют объяснений о причине неявки. Далее возможно заочное разбирательство и заочный приговор. А вот дальше уже возможны варианты. Но сначала будет еще один суд по наркоте. У них в Европе наказания суммируются, так что в принципе возможно 2+5. У нас принцип поглощения. БОльший срок поглощает меньший. А уже потом возникнет вопрос реализации приговора. К тому времени его контракт закончится и его пребывание в РФ будет незаконным. Многое будет зависеть от власти. Теоретически возможно и выдворение. Я думаю вопрос о гражданстве не возникнет в силу очевидных причин. То- есть нюансов в этой истори очень много.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 18:05
    А та же отправная точка:Информация их стороны.Вот и пусть разбираются на своей территории,а если выпустили ,а мы дали рабочую визу-пошли к такой-то нидерландской путане!!! Неужели непонятно,что это извращённая форма наезда на страну,и тех,кто осмеливается сотрудничать с нами! Вот сейчас,к примеру,швейцарский суд предъявляет претензии к топ-менеджерам(их гражданам,и нет)Газпромбанка,который на их территории работал десятки лет,и к нему не было претензий.А почти через год после его закрытия потянули "бывших" в суд,на основании того,что они нарушали европейское решение о санкциях,и обслуживали счёт "друга Путина"- виолончелиста Ролдугина.
    Так и тут :Пусть осудят по уголовке и требуют Антона Промесова через российское бюро интерпола,а те посмотрят:Есть ли основания для этого,а не политическая составляющая.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 18:02
    Могу предсказать со 100% точностью.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 18:01
    Ты что то стал разбрасываться. Кому и какой запрос они отправляли.? Они вызвали на допрос подозреваемого по уголовному делу. Этот гражданин должен дать официальный ответ по какой причине он не явился. А далее суд будет квалифицировать действия подозреваемого. Бывали случаи, что за досудебные действия обвиняемому добавляли срок. Кстати у него статус уже именно обвиняемый, а не подозреваемый. Кстати у них суммируются наказания. Я имею в виду кроме этих 2-х лет, могут ещё что добавить и за наркоту. Я думаю , что если он не явится, то после вынесения заочного приговора , они обратятся в УЕФА и САС для вынесения санкций ему, возможно дисквы длительной. Но не будем торопиться. Мне как профессионалу этот случай интересен с учетом отличия из законов от наших в части возможных санкций к нему и клубу.
    u8vshytrqpp5
    u8vshytrqpp5 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 17:21
    Ну ты же уверен, что Газпром "охоту" на Промеса объявил, получается, что Антошка по этапу пойдёт. А если пошлют голландцев, то Газпром наоборот пригреет парня, что тогда скажешь?
    Кстати прокуратура Нидерландов запросила два года лишения свободы Промесу.
    И что то мне подсказывает он их получит.
    cska1948
    cska1948 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 17:15
    В августе 2024 года у Промеса заканчивается контракт со СпаМом. Интересно, что вы, болельщики СпаМа, будете говорить о Промесе тогда.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ dw5evxbf86md (раскрыть)
    вчера в 17:09
    Надо будет просто тогда отправить на хутор за бабочками этих голландцев с их официальным запросом .
    cska1948
    cska1948 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 17:08
    В таком случае прокурор, потребовавший для Промеса ДВА года тюрьмы, работает по заказу Газпрома, так?
    dw5evxbf86md
    dw5evxbf86md ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 17:05
    То есть пропустил предсезонную подготовку Спартака из-за того, что Газпром начал на него охоту?
    Наверное Газпром и за границу запретил Промесу выезжать на сборы с клубом да?
    Ну, а то, что Промеса могли арестовать как только он покинул бы территорию России и этапировать в Голландию так это наверное сказки, да?
    Так если бы Газпром начал "охоту" на Промеса, то наверное проще было бы им слить Промеса голландцам и дело в шляпе.
    Так, что не там вы заговоры ищите.
    А причём здесь француз Депардье? После получения российского гражданства его никто не арестовывал и серьёзных обвинений не предъявлял, хотя он жил в евросоюзе в Бельгии и ездил во Францию постоянно. Там неуплата налогов смешной закон.
    А пусть Промес хотя бы на денёк в евросоюз съездит или в другую страну мира, посмотрим вернётся ли он потом в Россию и через сколько лет.
    Кстати надо будет дождаться и посмотреть как будут развиваться события когда Голландия официальный запрос на экстрадицию пришлёт.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 17:04
    Всех тонкостей дела мы с вами никогда не узнаем ,а вот то ,что все прицепились к этому Промесу вопросы вызывает . Одни идиоты даже в CAS обратились по поводу него . Вот как он газпрому поперёк горла ,аж спать спокойно не могут !!!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:00
    А ему оно надо ? Живёт в России в своё удовольствие , зарабатывает не плохие деньги ,радует болельщиков и т.д. и т.п. . Что ещё нужно ?
    cska1948
    cska1948 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 16:55
    Разве против Депардье во Франции было возбуждено уголовное дело? А укрывать человека подозреваемого в уголовном преступлении СпаМ имеет право?
    cska1948
    cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 16:52
    При чём здесь Боинг и Скрипали, если нидерландский суд хочет разобраться с гражданином Нидерландов? Это их внутренние, криминальные разборки и бог им в помощь.
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 16:49
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ DaslerU (раскрыть)
      вчера в 14:52
      Последняя фраза может рассматриваться не в вашу пользу, если подозреваемый в уголовном преступлении - это ваш, значит....
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      вчера в 14:50
      Если он на самом деле "не вор", как ты считаешь, то почему бы ему не поехать туда и не доказать, что он "не вор". Видимо все таки рыльце в пуху. Убегать от суда и следствия - это косвенное доказательство признания вины. По аналогии отказ от освидетельствования на АО водителем автоматически ведет к лишению прав.
      DaslerU
      DaslerU
      вчера в 11:53, ред.
      Выходцам из средней Азии раздают гражданство как пирожки, даже не проверяя их как следует. Запад сам положил на все законы, а мы что, будем в святош играть? Неужели история не научила, что с такими играми мы же и отхватываем в итоге. В пекло законы Нидерландов, Промес наш!
      Владимир Коробов
      Владимир Коробов ответ 4t5pb9mg8myj (раскрыть)
      вчера в 11:45
      А тут не факт. Наверняка всплывут налоговые махинации.
      Рыцарь Маг
      Рыцарь Маг ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      вчера в 11:08
        Boricku
        Boricku
        вчера в 11:05
          Алексей Коротеев
          Алексей Коротеев ответ Владимир Анохин (раскрыть)
          вчера в 10:56
          Кокорин ,Мамаев ? ))))
          Алексей Коротеев
          Алексей Коротеев ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
          вчера в 10:55
          А ты что ,у него покупал ? ))))
          Алексей Коротеев
          Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
          вчера в 10:53, ред.
          Не пойман - не вор ! Кому как не тебе это не знать ? Я бы дал Промесу наше гражданство просто ради того ,что бы хорошенько нагадить этим западным уродам !На нас Запад кладёт большую кучу ,а мы всё в мораль играем ?!
          Гость
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