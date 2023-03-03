Минспорта отказало «Спартаку» в помощи получения гражданства РФ для Промеса

Министерство спорта России отказалось помогать «Спартаку» в вопросе получения российского гражданства для нападающего Квинси Промеса. Об этом сообщил журналист Иван Карпов, который обратился за комментариями в Минспорта, где ему ответили:
Футбольный клуб «Спартак-Москва» направил в Минспорт России письмо об оказании содействия в получении гражданства Российской Федерации гражданину Королевства Нидерланды Квинси Антону Промесу в порядке, предусмотренном федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации».
В ходе проработки данного вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспортом России принято решение отказать ФК «Спартак-Москва» в направлении ходатайства о предоставлении гражданства Российской Федерации Квинси Антону Промесу.
По информации журналиста, отказ, о котором «Спартак» уведомили ещё в конце декабря, вызван тем, что МВД сообщило в Минспорта о том, что Промес проходит в Нидерландах обвиняемым по уголовному делу.
Промес совершил преступления у себя на Родине и должен отвечать по их законам.
Да ему отказали в получении российского гражданства по этой причине, плюс за ним ещё дело с торговлей наркотиков числится. Пусть сначала проблемы уладит, а потом просит.
Из всего нашего разговора я понял, что вы считаете. Промеса официально ещё не признали преступником, ну а если признают, то Россия его не должна выдавать.
А зачем нам преступник Промес? России он точно не нужен и народ нашей страны уж точно печалиться по этому поводу не будет.
Вот я к Газпрому никак не отношусь от слова совсем.
Я не болею за Зенит, не работаю в Газпроме, у меня нет их акции, дома газа тоже нет, наоборот я явный противник газа в домах, но меня тоже можно обвинить в заговоре с ними, так как я не переживаю за преступника Промеса.
А забыл у меня газ в зажигалке есть... наверное из-за этого.
Так, что кому нужен Промес, что бы куда то вмешиваться.
А Промес боится, так как знает, что пока просят два года, а за наркоту накинут ещё очень много.
Промес совершил преступления у себя на Родине и должен отвечать по их законам.
Да ему отказали в получении российского гражданства по этой причине, плюс за ним ещё дело с торговлей наркотиков числится. Пусть сначала проблемы уладит, а потом просит.
Из всего нашего разговора я понял, что вы считаете. Промеса официально ещё не признали преступником, ну а если признают, то Россия его не должна выдавать.
А зачем нам преступник Промес? России он точно не нужен и народ нашей страны уж точно печалиться по этому поводу не будет.
Вот я к Газпрому никак не отношусь от слова совсем.
Я не болею за Зенит, не работаю в Газпроме, у меня нет их акции, дома газа тоже нет, наоборот я явный противник газа в домах, но меня тоже можно обвинить в заговоре с ними, так как я не переживаю за преступника Промеса.
А забыл у меня газ в зажигалке есть... наверное из-за этого.
Так, что кому нужен Промес, что бы куда то вмешиваться.
А Промес боится, так как знает, что пока просят два года, а за наркоту накинут ещё очень много.
Так и тут :Пусть осудят по уголовке и требуют Антона Промесова через российское бюро интерпола,а те посмотрят:Есть ли основания для этого,а не политическая составляющая.
Так и тут :Пусть осудят по уголовке и требуют Антона Промесова через российское бюро интерпола,а те посмотрят:Есть ли основания для этого,а не политическая составляющая.
Кстати прокуратура Нидерландов запросила два года лишения свободы Промесу.
И что то мне подсказывает он их получит.
Кстати прокуратура Нидерландов запросила два года лишения свободы Промесу.
И что то мне подсказывает он их получит.
Наверное Газпром и за границу запретил Промесу выезжать на сборы с клубом да?
Ну, а то, что Промеса могли арестовать как только он покинул бы территорию России и этапировать в Голландию так это наверное сказки, да?
Так если бы Газпром начал "охоту" на Промеса, то наверное проще было бы им слить Промеса голландцам и дело в шляпе.
Так, что не там вы заговоры ищите.
А причём здесь француз Депардье? После получения российского гражданства его никто не арестовывал и серьёзных обвинений не предъявлял, хотя он жил в евросоюзе в Бельгии и ездил во Францию постоянно. Там неуплата налогов смешной закон.
А пусть Промес хотя бы на денёк в евросоюз съездит или в другую страну мира, посмотрим вернётся ли он потом в Россию и через сколько лет.
Кстати надо будет дождаться и посмотреть как будут развиваться события когда Голландия официальный запрос на экстрадицию пришлёт.
Наверное Газпром и за границу запретил Промесу выезжать на сборы с клубом да?
Ну, а то, что Промеса могли арестовать как только он покинул бы территорию России и этапировать в Голландию так это наверное сказки, да?
Так если бы Газпром начал "охоту" на Промеса, то наверное проще было бы им слить Промеса голландцам и дело в шляпе.
Так, что не там вы заговоры ищите.
А причём здесь француз Депардье? После получения российского гражданства его никто не арестовывал и серьёзных обвинений не предъявлял, хотя он жил в евросоюзе в Бельгии и ездил во Францию постоянно. Там неуплата налогов смешной закон.
А пусть Промес хотя бы на денёк в евросоюз съездит или в другую страну мира, посмотрим вернётся ли он потом в Россию и через сколько лет.
Кстати надо будет дождаться и посмотреть как будут развиваться события когда Голландия официальный запрос на экстрадицию пришлёт.
=============================
А ты и дальше можешь оправдывать наркобарыг
=============================
А ты и дальше можешь оправдывать наркобарыг