Минспорта отказало «Спартаку» в помощи получения гражданства РФ для Промеса

1677793415

вчера, 00:43

Министерство спорта России отказалось помогать «Спартаку» в вопросе получения российского гражданства для нападающего . Об этом сообщил журналист , который обратился за комментариями в Минспорта, где ему ответили:

Футбольный клуб «Спартак-Москва» направил в Минспорт России письмо об оказании содействия в получении гражданства Российской Федерации гражданину Королевства Нидерланды Квинси Антону Промесу в порядке, предусмотренном федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации». В ходе проработки данного вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспортом России принято решение отказать ФК «Спартак-Москва» в направлении ходатайства о предоставлении гражданства Российской Федерации Квинси Антону Промесу.