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«Барселона» предпримет новую попытку продлить контракт с Бускетсом

вчера, 12:16

«Барселона» не оставляет попыток продлить контракт с полузащитником Серхио Бускетсом.

Клуб уже проинформировал агента игрока о своем намерении. «Сине-гранатовые» предполагают, что зарплата Бускетса по новому договору будет снижена. Агентом Бускетса является Хосе Мария Оробит, также представляющий интересы защитника Серхи Роберто, с которым ранее «Барселона» продлила контракт.

Известно, что у футболиста есть вариант продолжения карьеры в США.

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Все комментарии
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вчера в 13:22
Бускетс в Аравии заработает больше.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:23
Дык это талисман Барсы!
Педагогический кладезь с неизмеримым методическим наследием как правильно падать в центре поля, около штрафной и в штрафной!
а вот снижение барселоновскому, футбольному гуру, да кудеснику пируэтов - это, по меньшей мере, огромное неуважение к ветерану "сине-гранатовых".
Внимательно присмотримся к окончательному решению этого вопроса.
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