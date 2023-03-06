«Барселона» предпримет новую попытку продлить контракт с Бускетсом

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вчера, 12:16

«Барселона» не оставляет попыток продлить контракт с полузащитником .

Клуб уже проинформировал агента игрока о своем намерении. «Сине-гранатовые» предполагают, что зарплата Бускетса по новому договору будет снижена. Агентом Бускетса является Хосе Мария Оробит, также представляющий интересы защитника Серхи Роберто, с которым ранее «Барселона» продлила контракт.