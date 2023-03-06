«Барселона» не оставляет попыток продлить контракт с полузащитником Серхио Бускетсом.
Клуб уже проинформировал агента игрока о своем намерении. «Сине-гранатовые» предполагают, что зарплата Бускетса по новому договору будет снижена. Агентом Бускетса является Хосе Мария Оробит, также представляющий интересы защитника Серхи Роберто, с которым ранее «Барселона» продлила контракт.
Известно, что у футболиста есть вариант продолжения карьеры в США.
Педагогический кладезь с неизмеримым методическим наследием как правильно падать в центре поля, около штрафной и в штрафной!
а вот снижение барселоновскому, футбольному гуру, да кудеснику пируэтов - это, по меньшей мере, огромное неуважение к ветерану "сине-гранатовых".
Внимательно присмотримся к окончательному решению этого вопроса.
Педагогический кладезь с неизмеримым методическим наследием как правильно падать в центре поля, около штрафной и в штрафной!
а вот снижение барселоновскому, футбольному гуру, да кудеснику пируэтов - это, по меньшей мере, огромное неуважение к ветерану "сине-гранатовых".
Внимательно присмотримся к окончательному решению этого вопроса.