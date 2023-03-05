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«Ман Юнайтед» разработал специальный план по продлению контракта с Де Хеа

05 марта 2023, 17:59

Английский «Манчестер Юнайтед» подготовил специальный план по продлению контракта с вратарем Давидом Де Хеа.

Сейчас испанец зарабатывает 250 тысяч фунтов в неделю, что в МЮ считают слишком высокой суммой. При этом «Юнайтед» рассчитывает сохранить Де Хеа, а потому предложит ему новый договор, но с пониженной зарплатой. В то же время в соглашении будут предусмотрены различные дополнительные выплаты и бонусы, зависящие от выступлений игрока.

В МЮ рассчитывают таким образом мотивировать испанца на более успешную игру. Не исключается, что в будущем подобный подход будет применен и к другим футболистам.

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Все комментарии
Умар Закаев
Умар Закаев
вчера в 00:05
Не знаю, не знаю
Семь мячей за матч, шесть за тайм и 250млн $...
За такое бы ссылку в дубль на месяцок на перевоспитание
Или заставить до конца сезона болбоем работать, мячики подавать на матчах
shur
shur
05 марта в 21:26
...теперь и без плана согласится, 0:7 от Ливера...!
ДСА
ДСА
05 марта в 19:27
Другие тоже будут не согласны.
shlomo2
shlomo2
05 марта в 18:36
Думаю что при определенных раскладах он ничего не потеряет...
нечитайло
нечитайло
05 марта в 18:34
Ну что футбол начал трещать по швам, вот вам аукнулось
Rafael Benitez
Rafael Benitez
05 марта в 18:21
Разумная идея.
Остапчук 67
Остапчук 67
05 марта в 18:02
Может просто продлить без плана
Варвар7
Варвар7
05 марта в 18:01
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