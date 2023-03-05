«Ман Юнайтед» разработал специальный план по продлению контракта с Де Хеа

Английский «Манчестер Юнайтед» подготовил специальный план по продлению контракта с вратарем Давидом Де Хеа.
Сейчас испанец зарабатывает 250 тысяч фунтов в неделю, что в МЮ считают слишком высокой суммой. При этом «Юнайтед» рассчитывает сохранить Де Хеа, а потому предложит ему новый договор, но с пониженной зарплатой. В то же время в соглашении будут предусмотрены различные дополнительные выплаты и бонусы, зависящие от выступлений игрока.
В МЮ рассчитывают таким образом мотивировать испанца на более успешную игру. Не исключается, что в будущем подобный подход будет применен и к другим футболистам.
Семь мячей за матч, шесть за тайм и 250млн $...
За такое бы ссылку в дубль на месяцок на перевоспитание
Или заставить до конца сезона болбоем работать, мячики подавать на матчах
Семь мячей за матч, шесть за тайм и 250млн $...
За такое бы ссылку в дубль на месяцок на перевоспитание
Или заставить до конца сезона болбоем работать, мячики подавать на матчах