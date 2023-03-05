«Ман Юнайтед» разработал специальный план по продлению контракта с Де Хеа

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05 марта 2023, 17:59

Английский «Манчестер Юнайтед» подготовил специальный план по продлению контракта с вратарем .

Сейчас испанец зарабатывает 250 тысяч фунтов в неделю, что в МЮ считают слишком высокой суммой. При этом «Юнайтед» рассчитывает сохранить Де Хеа, а потому предложит ему новый договор, но с пониженной зарплатой. В то же время в соглашении будут предусмотрены различные дополнительные выплаты и бонусы, зависящие от выступлений игрока.