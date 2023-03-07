«Ньюкасл» интересуется защитником «Арсенала»

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вчера, 15:52

Защитник «Арсенала» попал в сферу интересов «Ньюкасла».

«Сороки» хотят подписать левого защитника — это один из приоритетов клуба на летнее трансферное окно. Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау хочет приобрести в состав именно Тирни. Стоимость сделки может составить 30 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт защитника с «канонирами» действует до 2026 года.