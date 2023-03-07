Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Ньюкасл» интересуется защитником «Арсенала»

вчера, 15:52

Защитник «Арсенала» Киран Тирни попал в сферу интересов «Ньюкасла».

«Сороки» хотят подписать левого защитника — это один из приоритетов клуба на летнее трансферное окно. Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау хочет приобрести в состав именно Тирни. Стоимость сделки может составить 30 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт защитника с «канонирами» действует до 2026 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Ньюкасл» претендует на полузащитника «Челси»
Вчера, 22:30
СлухиДиректор международного отдела «Реала» встретился с отцом Беллингема
Вчера, 20:22
СлухиБолее 10 футболистов могут покинуть «Челси»
Вчера, 13:54
СлухиНеймар по-прежнему не хочет уходить из ПСЖ
Вчера, 11:41
СлухиНесколько клубов Премьер-Лиги претендуют на Гвардиола
Вчера, 11:11
Слухи«Челси» и «Арсенал» интересуются молодым игроком сборной США
Вчера, 10:42
Все комментарии
marut
marut
вчера в 17:54
Интересно мнение самого игрока... хочет или нет
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:41, ред.
В последнее время действительно многие инсайдеры начали писать о том, что Ньюкасл хочет приобрести защитника Арсенала и сборной Шотландии Кирана Тирни.

Киран хороший игрок, но стал заложником стиля Артеты. Игрок отлично справляется со своей основной задачей, игрой в обороне, но Артета ценит универсализм и поэтому место в составе застолбил за собой Зинченко.

Возможно и травматичность Тирни не дала ему полностью раскрыться, но знаю точно, игрок он отличный и мне как болельщику Арсенала не хотелось бы чтоб Киран уходил.

Но если все же трансфер состоится, то 30 млн явно мало за этого игрока. У него еще 3 года по контракту с нами, плюс нужно будет искать замену, а за 30 млн нормального игрока сложно найти.
cu8q5jj29gx7
cu8q5jj29gx7
вчера в 17:34
Сороки они и есть сороки - хватают всё что блестит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 