«Ньюкасл» интересуется защитником «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Киран Тирни попал в сферу интересов «Ньюкасла».
«Сороки» хотят подписать левого защитника — это один из приоритетов клуба на летнее трансферное окно. Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау хочет приобрести в состав именно Тирни. Стоимость сделки может составить 30 миллионов фунтов стерлингов.
Контракт защитника с «канонирами» действует до 2026 года.
Киран хороший игрок, но стал заложником стиля Артеты. Игрок отлично справляется со своей основной задачей, игрой в обороне, но Артета ценит универсализм и поэтому место в составе застолбил за собой Зинченко.
Возможно и травматичность Тирни не дала ему полностью раскрыться, но знаю точно, игрок он отличный и мне как болельщику Арсенала не хотелось бы чтоб Киран уходил.
Но если все же трансфер состоится, то 30 млн явно мало за этого игрока. У него еще 3 года по контракту с нами, плюс нужно будет искать замену, а за 30 млн нормального игрока сложно найти.
Киран хороший игрок, но стал заложником стиля Артеты. Игрок отлично справляется со своей основной задачей, игрой в обороне, но Артета ценит универсализм и поэтому место в составе застолбил за собой Зинченко.
Возможно и травматичность Тирни не дала ему полностью раскрыться, но знаю точно, игрок он отличный и мне как болельщику Арсенала не хотелось бы чтоб Киран уходил.
Но если все же трансфер состоится, то 30 млн явно мало за этого игрока. У него еще 3 года по контракту с нами, плюс нужно будет искать замену, а за 30 млн нормального игрока сложно найти.