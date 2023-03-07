Более 10 футболистов могут покинуть «Челси».

Летом из «Челси» могут уйти более 10 игроков.
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, которого главный тренер команды Грэм Поттер исключил из заявки на Лигу чемпионов, почти наверняка уйдет. Лондонский клуб могут покинуть и другие исполнители: Мэйсон Маунт, Рубен Лофтус-Чик, Хаким Зиеш, Кай Хаверц, Эдуар Менди, Трево Чалоба, Матео Ковачич, Кристиан Пулишич, а также Конор Галлахер. Денис Закариа, выступающий за «синих» на правах аренды, вероятно, не будет выкуплен. Помимо этого, неизвестным остается будущее Ромелу Лукаку, арендованного «Интером».
Если можно коротко охарактеризовать то что сейчас творится в Челси, это хаос ! Полное непонимание что и как делать для исправления ситуации . Это отчаяние руководства клуба или скорее всего очевидная некомпетентность всего менеджерского состава вместе с руководством клуба . Набросились на покупку готового бренда под названием "Челси" , а что с этим делать дальше, вообще не понятно. Отсюда и такие действия происходят в клубе. Покупают "пачками" футболистов, точно также теперь устраивают распродажу не имея квалифицированный тренерский штаб во главе с главным тренером Поттером . На мой субъективный взгляд в первую очередь нужен тренер , цели и стратегии развития клуба от руководства . А уж потом под эти цели и под тактические схемы главного тренера покупать или продавать тех или иных футболистов. Вроде бы всё очень просто и логично . Как-то так, на мой субъективный взгляд .
Если можно коротко охарактеризовать то что сейчас творится в Челси, это хаос ! Полное непонимание что и как делать для исправления ситуации . Это отчаяние руководства клуба или скорее всего очевидная некомпетентность всего менеджерского состава вместе с руководством клуба . Набросились на покупку готового бренда под названием "Челси" , а что с этим делать дальше, вообще не понятно. Отсюда и такие действия происходят в клубе. Покупают "пачками" футболистов, точно также теперь устраивают распродажу не имея квалифицированный тренерский штаб во главе с главным тренером Поттером . На мой субъективный взгляд в первую очередь нужен тренер , цели и стратегии развития клуба от руководства . А уж потом под эти цели и под тактические схемы главного тренера покупать или продавать тех или иных футболистов. Вроде бы всё очень просто и логично . Как-то так, на мой субъективный взгляд .