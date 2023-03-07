Более 10 футболистов могут покинуть «Челси».

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вчера, 13:54

Летом из «Челси» могут уйти более 10 игроков.

Нападающий , которого главный тренер команды Грэм Поттер исключил из заявки на Лигу чемпионов, почти наверняка уйдет. Лондонский клуб могут покинуть и другие исполнители: , Рубен Лофтус-Чик, , , Эдуар Менди, Трево Чалоба, Матео Ковачич, Кристиан Пулишич, а также Конор Галлахер. Денис Закариа, выступающий за «синих» на правах аренды, вероятно, не будет выкуплен. Помимо этого, неизвестным остается будущее Ромелу Лукаку, арендованного «Интером».