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Более 10 футболистов могут покинуть «Челси»

вчера, 13:54

Летом из «Челси» могут уйти более 10 игроков.

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, которого главный тренер команды Грэм Поттер исключил из заявки на Лигу чемпионов, почти наверняка уйдет. Лондонский клуб могут покинуть и другие исполнители: Мэйсон Маунт, Рубен Лофтус-Чик, Хаким Зиеш, Кай Хаверц, Эдуар Менди, Трево Чалоба, Матео Ковачич, Кристиан Пулишич, а также Конор Галлахер. Денис Закариа, выступающий за «синих» на правах аренды, вероятно, не будет выкуплен. Помимо этого, неизвестным остается будущее Ромелу Лукаку, арендованного «Интером».

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Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 20:47
Маунта куда? он наш домарощенный,его точно оставить и Хаверца можно оставить,остальные не нужны,м всяких обомеянгов и брать не стоило.А ещё бегунка стелнига нафиг продать.
Борислaв
Борислaв
вчера в 18:25
Челси за последнее время накупил столько, что ему продавать и продавать...
112910415
112910415
вчера в 18:01
всё смешалось в доме Облонских ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:02
Более 10 футболистов могут покинуть «Челси».
Если можно коротко охарактеризовать то что сейчас творится в Челси, это хаос ! Полное непонимание что и как делать для исправления ситуации . Это отчаяние руководства клуба или скорее всего очевидная некомпетентность всего менеджерского состава вместе с руководством клуба . Набросились на покупку готового бренда под названием "Челси" , а что с этим делать дальше, вообще не понятно. Отсюда и такие действия происходят в клубе. Покупают "пачками" футболистов, точно также теперь устраивают распродажу не имея квалифицированный тренерский штаб во главе с главным тренером Поттером . На мой субъективный взгляд в первую очередь нужен тренер , цели и стратегии развития клуба от руководства . А уж потом под эти цели и под тактические схемы главного тренера покупать или продавать тех или иных футболистов. Вроде бы всё очень просто и логично . Как-то так, на мой субъективный взгляд .
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 15:52
В Баварии и Торрес забивал бы)
salleeh
salleeh
вчера в 15:46
У Челси нет рисунка игры и непонятно, что хочет тренер от игроков. По сути если, нормальный тренер мог бы, из вышеперечисленный футболистов, создать очень даже хорошую команду. Если Хаверц перейдёт в Баварию, он будет забивать «пачками»…
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 15:39
Тотальная чистка!
Tex
Tex ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 15:35, ред.
У Челси сейчас 3 состава. Перечисленные игроки не сильно вывозят и давно заслуживают быть проданными. Может только Ковачич и Маунт будут небольшой потерей
cvp6nxsvdbj6
cvp6nxsvdbj6 ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 15:00
Это уже не шутки, жаль
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:00
Ну после того шоппинга который совершил Боэли, теперь придется устроить чистку состава и распродажу! Думаю на многих игроков будет спрос, но зная то, что синим нужно разгружать состав и з/п ведомость, заинтересованные в игроках клубы будут максимально сбивать цену....возможно только на Хаверце Челси может хорошо заработать, ну и на Менди, а остальные уйдут за символические суммы...
salleeh
salleeh
вчера в 14:20
По ходу от Челси останется одно название…🤔
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:12
Клуб то не "резиновый", надо как то регулировать заполняемость.
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