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Игрок сборной Иордании удалился через 5 секунд после начала матча

вчера, 16:47

Футболист сборной Иордании Бейкер Камаль Калбунех был удалён через 5 секунд после начала матча с Таджикистаном в матче Кубка Азии до 20 лет.

19-летний игрок пытался успеть за мячом после передачи партнёра по команде, но ударил бутсами в затылок защитнику соперников Мехрубону Каримову, после чего тот упал на газон.

В 2000 году в воскресной лиге Англии игрок команды Кросс Фарм Парк Селтик Ли Тодд получил красную карточку через 2 секунды после начала встречи с «Тонтон Ист Рич».

Иордания в итоге выиграла со счётом 2:0.

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Перевод с dailymail.co.uk
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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:55
Федотову...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
вчера в 17:53
Примерно в той плоскости))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 17:52
Вопрос есть, надоть по почте Карасеву или Николаеву задать?)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:50
Маэстро!
Со свистком конечно!
112910415
112910415
вчера в 17:47
не было у него других шансов попасть в историю ...
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:42
Только это будет не затрещина а потрещине
Союзник противников
Союзник противников ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:34
Пока лишь,как оказалось,серебряная медаль.
Союзник противников
Союзник противников ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:33
Это скучно! А вот если до игры-это нарушение футбольных Правил,или Административное правонарушение???
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:32
Это не рекорд,не мистика,а всего-то лишь статистика!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:59
Есть рекомендация , с гарантией удаления через 1 сек.
До игры стать сзади судьи и после свистка дать ему затрещину под зад!)
100%% попадание в футбольную историю!
shlomo
shlomo
вчера в 16:49
О как... чисто несчастный случай... но в историю попал...:)
Гость
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