Футболист сборной Иордании Бейкер Камаль Калбунех был удалён через 5 секунд после начала матча с Таджикистаном в матче Кубка Азии до 20 лет.
19-летний игрок пытался успеть за мячом после передачи партнёра по команде, но ударил бутсами в затылок защитнику соперников Мехрубону Каримову, после чего тот упал на газон.
В 2000 году в воскресной лиге Англии игрок команды Кросс Фарм Парк Селтик Ли Тодд получил красную карточку через 2 секунды после начала встречи с «Тонтон Ист Рич».
Иордания в итоге выиграла со счётом 2:0.
Со свистком конечно!
Со свистком конечно!
До игры стать сзади судьи и после свистка дать ему затрещину под зад!)
100%% попадание в футбольную историю!
До игры стать сзади судьи и после свистка дать ему затрещину под зад!)
100%% попадание в футбольную историю!