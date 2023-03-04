Игрок сборной Иордании удалился через 5 секунд после начала матча

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вчера, 16:47

Футболист сборной Иордании Бейкер Камаль Калбунех был удалён через 5 секунд после начала матча с Таджикистаном в матче Кубка Азии до 20 лет.

19-летний игрок пытался успеть за мячом после передачи партнёра по команде, но ударил бутсами в затылок защитнику соперников Мехрубону Каримову, после чего тот упал на газон.

В 2000 году в воскресной лиге Англии игрок команды Кросс Фарм Парк Селтик Ли Тодд получил красную карточку через 2 секунды после начала встречи с «Тонтон Ист Рич».

Иордания в итоге выиграла со счётом 2:0.